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"Роснефть" в I полугодии в 2 раза перевыполнила нормативы продаж бензина и дизтоплива на бирже

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - "Роснефть" в первом полугодии 2021 года в два раза перевыполнила нормы реализации бензинов и дизельного топлива на бирже, сообщается в пресс-релизе компании.

"Компания в первом полугодии 2021 года реализовала на бирже 26% автобензинов при норме 11%. Продажи дизельного топлива составили 15% от производства при обычных показателях 7,5%", - отмечается в пресс-релизе.

В настоящее время действуют следующие нормы продаж нефтепродуктов на бирже: для бензина - 11% от уровня его производства компанией-участницей торгов, дизельного топлива - 7,5%, сжиженного углеводородного газа - 7,5%, керосина - 11%, мазута - 3%.

Роснефть

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