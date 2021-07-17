"Славнефть" снова не заплатит дивиденды "Роснефти" и "Газпром нефти"

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Акционеры "Славнефти", которая на паритетной основе принадлежит "Роснефти" и "Газпром нефти", на годовом собрании, которое прошло в заочной форме, приняли решение не объявлять дивиденды за 2020 год, говорится в сообщении компании.

Чистую прибыль в размере 5,2 млрд рублей решено направить на погашение обязательств по кредитам и займам.

"Славнефть" не выплачивала дивиденды с 2014 года.

Также в ходе собрания был переизбран совет директоров в прежнем составе. В него входят 10 человек. От "Роснефти": вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике Дидье Касимиро, вице-президент - руководитель службы безопасности Урал Латыпов, директор департамента сводного планирования и отчетности Ростислав Латыш, советник по операционному планированию в ранге вице-президента "Роснефти" Артем Пригода, первый вице-президент по развитию нефтегазового и шельфового бизнеса Зелько Рунье. От "Газпром нефти": член правления, заместитель генерального директора по организационным вопросам Кирилл Кравченко, начальник департамента по организационному развитию и работе с совместными предприятиями Сергей Пащенко, заместитель председателя правления, заместитель генерального директора по логистике, переработке и сбыту Анатолий Чернер, зампред правления, заместитель генерального директора по разведке и добыче Вадим Яковлев и зампред правления, заместитель генерального директора по экономике и финансам Алексей Янкевич.

Большая часть уставного капитала НГК "Славнефть" - 86,53% - принадлежит московскому ООО "Инвест-Ойл", которым на паритетных началах владеют TOC Investments Corporation Limited (принадлежит "Роснефти") и "ГПН-Инвест" (принадлежит "Газпром нефти"). Кроме того, TOC Investments Corporation Limited напрямую принадлежит 6,66% в УК "Славнефти", "ГПН-Инвест" - 6,58%.