"Роснефть" сменила глав сбытовых "дочек" в Архангельске, Туле и Ставрополе

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Новым генеральным директором ООО "РН-Северо-Запад" (дочернее общество "Роснефти" ) стал Алексей Шабалин.

Согласно данным информационно-аналитической системе "СПАРК-Интерфакс", назначение произошло 10 июня 2021 года. Шабалин сменил на этом посту Алексея Артемьева. До своего назначения, до 9 июня 2021 года, Шабалин руководил ООО "РН-Карт", компания занимается выпуском, распространением и обслуживанием топливных карт ПАО НК "Роснефть".

Кроме того, согласно данным "СПАРК-Интерфакс", с 9 июня 2021 года генеральным директором ПАО "Туланефтепродукт" (дочернее общество "Роснефти") стал Владимир Курандин, который сменил на этом посту Инну Сорокину.

Согласно данным списка аффилированных лиц ПАО НК "Роснефть", генеральным директором АО "НК "Роснефть"-Ставрополье" с 27 мая 2021 года назначен Максим Даскин.

На территории Архангельской области ООО "РН-Северо-Запад" реализует моторное топливо на 35 АЗК/АЗС. ПАО "Туланефтепродукт" - осуществляет в Тульской области реализацию моторных топлив в розницу через собственную сеть АЗК и мелкооптовым потребителям с нефтебаз. АО "НК "Роснефть"-Ставрополье" осуществляет реализацию моторных топлив в Ставропольском крае в розницу через собственную сеть АЗК и мелкооптовым потребителям с нефтебаз.