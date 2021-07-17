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"Роснефть" перерегистрировала из Москвы в Дудинку дочку "Таймырнефтегаза"

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - ООО "НГХ-недра" (контролируется "Таймырнефтегазом", входящим в ПАО "Роснефть") сменило регистрацию - ранее юридическим адресом была Москва, теперь Дудинка (Красноярский край, Таймыр), сообщается в материалах аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Соответствующая запись внесена в ЕГРЮЛ 2 июля.

Как сообщалось, в конце 2020 года "Роснефть" приобрела 100% "Таймырнефтегаза" - владельца Пайяхского месторождения с запасами более 1 млрд тонн нефти в Красноярском крае, которое ранее принадлежало Эдуарду Худайнатову.

В январе 2021 года генеральный директор АО "Ванкорнефть", ООО "РН-Ванкор" и ООО "Восток Ойл" Владимир Чернов возглавил АО "Таймырнефтегаз" (Красноярский край, Дудинка) и четыре его дочерние структуры - ООО "НГХ-недра", ООО "Таймырнефтегаз-Порт", ООО "Таймырнефтегаз-Эстейт" и ООО "Плавучий строительно-монтажный отряд №36".

Предполагается, что Пайяхское месторождение станет одним из основных активов "Восток Ойла", куда уже вошел Западно-Иркинский участок "Роснефти" с запасами нефти 0,5 млрд тонн и месторождения Ванкорского кластера.

Как ожидается, "Восток Ойл" в рамках первой очереди обеспечит добычу, перевалку и транспортировку 50 млн тонн нефти, во второй - до 100 млн тонн. При этом "Роснефть" пообещала уже в 2024 году отгружать с "Восток Ойла" 30 млн тонн нефти по Северному морскому пути (СМП).

Роснефть

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