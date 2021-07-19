В Москве предложили провести эксперимент по онлайн-торговле рецептурными лекарствами

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Правительство Москвы и Сбербанк выступили с совместным предложением провести в столице эксперимент по дистанционной торговле рецептурными лекарствами (кроме наркотических и психотропных, а также спиртосодержащих препаратов с долей этилового спирта свыше 25%).

Как сообщил "Интерфаксу" источник в фармацевтической отрасли, мэр Москвы Сергей Собянин и глава Сбербанка Герман Греф на прошлой неделе направили письмо в правительство РФ. Помимо снижения числа очных обращений в аптеки, что особенно актуально в период пандемии, дистанционная торговля позволит обеспечить контроль движения лекарств и исключить контрафакт, отмечается в документе.

Сейчас в РФ свободно можно продавать онлайн лекарства без рецепта, дистанционно торгуют лекарствами 14 тыс. аптек, имеющих разрешение, а также лицензию на фармдеятельность. Такая форма торговли позволяет снижать стоимость лекарств вплоть до 10%, сказано в письме.

Эксперимент предлагается провести с 1 января 2022 года по 1 января 2023 года. Москва выбрана в качестве площадки для тестирования нового режима, так как столица является лидером цифровизации в сфере здравоохранения, сказано в письме. Проведение эксперимента согласовано с курирующим вице-премьером Татьяной Голиковой, отмечено в документе.

Согласно проекту постановления о проведении эксперимента, московское правительство сможет устанавливать дополнительные требования к его участникам, а также к автоматическому информационному взаимодействию между ними.

Планируется, что прием заказов на рецептурные лекарства онлайн будет осуществляться при личном обращении покупателя в аптеку через ее сайт или мобильное приложение. Для оформления заказа с доставкой на дом покупатель должен будет представить уникальный номер рецепта или его QR-код, в том числе посредством использования личного кабинета в ЕМИАС (Единая медицинская информационно-аналитическая система).

Сбербанк в начале года инвестировал в интернет-аптеку "Еаптека", купив вместе с фармпроизводителем "Р-Фарм" по 45% долей в компании (10% осталось у основателя, Антона Буздалина).

"Интерфакс" обратился за комментариями в правительство Москвы и Сбербанк.