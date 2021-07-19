Exxon Mobil назначила новым CFO Кэтрин Микеллс

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Exxon Mobil Corp. меняет главного финансового директора: новым CFO с 9 августа станет Кэтрин Микеллс, ранее занимавшая аналогичный пост в таких компаниях, как Diageo, United Airlines и Xerox.

Микеллс сменит в должности CFO ветерана компании Эндрю Свайгера, который ранее заявил о намерении выйти на пенсию 1 сентября. Он работал на посту главного финансового директора с 2013 года.

Свайгер пришел в Exxon в 1978 году и занимал различные должности в подразделениях компании, прежде чем возглавить нефтехимическое предприятие Exxon в Сингапуре в 1996 году. В 1999 году он возглавил канадское подразделение Exxon - Mobil Oil Canada, а в 2003 году стал вице-президентом компании по региону, объединявшему Европу, Каспийский регион и Россию.

Микеллс занимала пост CFO британской Diageo, где также была членом совета директоров. В этой должности она отвечала за стратегию компании, отношения с инвесторами, цепочки поставок и финансы. Она имеет степень MBA Чикагского университета.

Акции Exxon теряют в цене 3,7% на торгах в понедельник. С начала текущего года их стоимость выросла на 34%.