Brent подешевела до $68,91 за баррель

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в среду на данных о неожиданном росте запасов в США на минувшей неделе.

К 8:16 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,44 (0,63%), до $68,91 за баррель. За вторник Brent подешевела на $0,73 (1,1%), до $69,35 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,44 (0,65%), до $66,76 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,85 (1,3%) - до $67,2 за баррель.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, указали на рост запасов сырья в США за минувшую неделю на 806 тысяч баррелей. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали сокращение на 4,167 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует официальный доклад о запасах энергоносителей в стране позднее в среду. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что резервы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 6,7 млн баррелей.

Запасы бензина в США, как ожидается, сократились на прошлой неделе на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей.

Давление на рынок также оказали данные о сокращении импорта нефти Японией, четвертым по величине в мире покупателем сырья, на 1,2% в годовом выражении в июне на фоне последствий пандемии коронавируса, пишет Trading Economics.