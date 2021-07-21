Гендиректор JPMorgan получил "награду за особые заслуги"

Совет директоров банка так дал понять, что хочет, чтобы Джейми Даймон остался во главе компании еще надолго

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Гендиректор JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон получил от банка "награду за особые заслуги" в виде права на получение выгод от прироста стоимости акций в объеме 1,5 млн ценных бумаг. Об этом говорится в сообщении банка для инвесторов, которое направлено в SEC.

Даймон может использовать их в качестве опционов на десятки миллионов долларов, если акции JPMorgan будут дорожать в течение ближайших лет.

Эти опционы нельзя будет использовать, как минимум, до июля 2026 года. Они не являются частью регулярного ежегодного вознаграждения Даймона.

В JPMorgan объяснили, что предложенное вознаграждение означает, что совет директоров желает видеть Даймона во главе компании в течение еще "значительного количества лет". Оно также отражает признание советом важности его заслуг.

Даймон занимает пост главного исполнительного директора JPMorgan с 2005 года. Под его руководством банк стал наиболее прибыльным в США.

На прошлой неделе JPMorgan отчитался об увеличении чистой прибыли во втором квартале в 2,6 раза.

Даймону 65 лет. Его называют самым "долгоиграющим" руководителем для крупных американских банков. Он в том числе провел JPMorgan сквозь финансовый кризис, отмечала WSJ.

В 2014 году у Даймона нашли рак горла, но затем было объявлено, что он полностью вылечился. Весной 2020 года его экстренно оперировали в связи с расслоением аорты, и он снова вернулся к работе. Как отмечала WSJ, в течение многих лет на вопросы журналистов и аналитиков он отвечал, что будет возглавлять банк "еще пять лет".

JPMorgan Chase & Co. был создан в 2000 году в результате объединения ряда финансовых организаций, часть из которых была создана еще в конце XVIII века и в XIX веке. Сейчас банк является одним из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и услуг доверительного управления. Объем активов под управлением банка превышает $3 трлн. Штат компании превышает 250 тысяч человек.