Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:29Заразились
на 03.08В России 6 334 195+22 010В мире 198 925 064+587 221
Борьба13:30Мужчины, Финал  Россия АрменияПодробнееСпортивная гимнастика12:30Мужчины, Финал  Япония Сербия РоссияПодробнее

Сбербанк запустил в Москве спецпредложение по ипотеке на новостройки

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Сбербанк запускает в Москве специальное предложение по ипотечным кредитам на жилье в новостройках стоимостью от 12 млн рублей, сообщили в пресс-служба банка.

"Кредит по ставке от 7,4% годовых можно получить для покупки квартиры, жилого дома или иного жилого помещения в аккредитованном банком строящемся комплексе", - говорится в сообщении.

Как отмечается, кредит может быть оформлен в любом офисе Сбербанка в Москве, при этом недвижимость может находиться в любом регионе России.

Максимальная сумма кредита составляет 60 млн рублей, максимальный срок - 30 лет. Первоначальный взнос - от 20%.

"Ипотека сегодня остается одним из популярных способов приобретения жилья во всех регионах России. Особенно это касается тех территорий, где жилая недвижимость преимущественно дороже. Мы в Сбербанке постоянно улучшаем условия ипотечного кредитования. Сейчас мы предлагаем жителям столицы выгодные условия на жилье стоимостью от 12 млн рублей. Это позволит нашим клиентам не откладывать покупку дорогостоящей недвижимости и в ближайшее время решить квартирный вопрос", - отметил вице-президент Сбербанка Николай Васев.

Как сообщалось, Сбербанк по итогам первого полугодия 2021 года увеличил объем выдачи ипотеки более чем в два раза - за полгода Сбер выдал более 507,1 тыс. жилищных кредитов на сумму более 1,3 трлн рублей.

"В январе-июне 2021 года СберБанк выдал в 2,1 раза больше ипотечных кредитов в суммарном выражении и на 1,7 раза больше в количественном, чем за аналогичный период прошлого года", - говорили в банке.

Сбербанк Москва

Новости по теме

Новости

Иностранцы начали скупать акции китайских компаний после обвала рынка КНР

Минстрой предложил крупным девелоперам сообща ввозить мигрантов

Эксперты еще больше снизили прогнозы сбора пшеницы в РФ из-за гибели озимых

Эксперты еще больше снизили прогнозы сбора пшеницы в РФ из-за гибели озимых
Экономический кризис

МВФ выделит рекордные $650 млрд на восстановление мировой экономики

МВФ выделит рекордные $650 млрд на восстановление мировой экономики

Суд прекратил дело о банкротстве жены бывшего главы ПСБ Ананьева

Суд прекратил дело о банкротстве жены бывшего главы ПСБ Ананьева

Минэнерго предложило запретить на 3 месяца экспорт Аи-92 и Аи-95

Минэнерго предложило запретить на 3 месяца экспорт Аи-92 и Аи-95

"Газпром" не стал бронировать допмощности через Украину на IV квартал

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');