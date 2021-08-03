Сбербанк запустил в Москве спецпредложение по ипотеке на новостройки

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Сбербанк запускает в Москве специальное предложение по ипотечным кредитам на жилье в новостройках стоимостью от 12 млн рублей, сообщили в пресс-служба банка.

"Кредит по ставке от 7,4% годовых можно получить для покупки квартиры, жилого дома или иного жилого помещения в аккредитованном банком строящемся комплексе", - говорится в сообщении.

Как отмечается, кредит может быть оформлен в любом офисе Сбербанка в Москве, при этом недвижимость может находиться в любом регионе России.

Максимальная сумма кредита составляет 60 млн рублей, максимальный срок - 30 лет. Первоначальный взнос - от 20%.

"Ипотека сегодня остается одним из популярных способов приобретения жилья во всех регионах России. Особенно это касается тех территорий, где жилая недвижимость преимущественно дороже. Мы в Сбербанке постоянно улучшаем условия ипотечного кредитования. Сейчас мы предлагаем жителям столицы выгодные условия на жилье стоимостью от 12 млн рублей. Это позволит нашим клиентам не откладывать покупку дорогостоящей недвижимости и в ближайшее время решить квартирный вопрос", - отметил вице-президент Сбербанка Николай Васев.

Как сообщалось, Сбербанк по итогам первого полугодия 2021 года увеличил объем выдачи ипотеки более чем в два раза - за полгода Сбер выдал более 507,1 тыс. жилищных кредитов на сумму более 1,3 трлн рублей.

"В январе-июне 2021 года СберБанк выдал в 2,1 раза больше ипотечных кредитов в суммарном выражении и на 1,7 раза больше в количественном, чем за аналогичный период прошлого года", - говорили в банке.