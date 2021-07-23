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Набиуллина сообщила о первых признаках ослабления инфляции

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Первые признаки ослабления инфляционного давления появились в июне-июле, но еще рано говорить об их устойчивости, сообщила на брифинге председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

В июле, по ее словам, инфляционные ожидания населения продолжили расти.

"И в этих условиях даже разовые факторы могут оказывать более продолжительное влияние за счет вторичных эффектов. Чтобы этого не допустить, требуется создать условия для повышения склонности к сбережению, а для этого нужен более высокий уровень процентных ставок. Мы не должны мириться с высокими инфляционными ожиданиями, чтобы они не заякорились на этом высоком уровне и нам не пришлось потом сильнее повышать ключевую ставку", - отметила Набиуллина.

"Текущий темп роста цен, если говорить о сезонно сглаженном, он уже начал замедляться - мы видим, что в июне он меньше, чем в мае. Но годовая инфляция в течение ближайших месяцев, скорее всего, будет находиться вблизи достигнутых уровней - во многом из-за эффекта базы. Мы ожидаем, что в годовых показателях снижение ценового давления будет видно уже с осени", - продолжила она.

"Что касается сезонного снижения цен в последний месяц лета, начале осени - это зависит от того, как сложится урожай овощей и фруктов. Мы не исключаем, что такое сезонное снижение цен будет", - прокомментировала глава ЦБ вопрос о возможной дефляции в августе-сентябре.

ЦБ 23 июля повысил прогноз по инфляции на конец 2021 года до 5,7-6,2% с ранее ожидавшихся 4,7-5,2%. При этом регулятор не уверен в возвращении к таргету в 2022 году, прогнозируя снижение инфляции до 4-4,5%.

Банк России Эльвира Набиуллина

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