Доллар подорожал на 3 копейки, евро подешевел на 4

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Доллар перешел к небольшому повышению, евро сократил снижение на "Московской бирже" в пятницу вечером на фоне отсутствия ярко выраженной динамики на рынке нефти и после заседания Банка России по ставке.

К 19:00 доллар подорожал на 3 копейки, до 73,73 рубля, евро подешевел на 4,25 копейки, до 86,71 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 0,3 копейки - до 79,57 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль почти не меняется к доллару и евро на вечерних торгах на фоне отсутствия ярко выраженной динамики на рынке нефти и после заседания ЦБ по ставке. Ранее рубль также почти не отреагировал на повышение Банком России ключевой ставки сразу на 100 базисных пунктов (б.п.), до 6,5% годовых.

Несмотря на то, что это стало самым резким повышением ставки с декабря 2014 года, в целом решение регулятора совпало с прогнозами. Однако чуть позднее в основных валютных парах наблюдался рост волатильности, обусловленный публикацией прогноза основных макроэкономических показателей и нового сигнала относительно будущей денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России.

Большинство аналитиков перед заседанием ждало повышения ключевой ставки ЦБ широким шагом в 75-100 б.п. При этом мнения экономистов в пользу каждого из этих вариантов делились примерно поровну. Чуть меньше экспертов допускали повышение на 50 б.п. Сам ЦБ почти за месяц до июльского заседания послал сигнал рынку, что цикл нормализации ДКП продолжится и ставка будет повышена.

В июне, по итогам предыдущего заседания и повышения ставки второй раз подряд на 50 б.п., ЦБ дал максимально ястребиный сигнал за всю современную историю коммуникации с рынком. Нынешний сигнал оставляет регулятору пространство для маневра на будущих заседаниях.

В этот раз Банк России вернулся к апрельской версии сигнала о будущей направленности ДКП, которая, хоть и звучит по-прежнему достаточно жестко, уже не является фактически прямым обещанием нового повышения, как в июньском заявлении.

"При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - говорится в заявлении Центробанка. Таким образом, ЦБ не возвестил скорое окончание цикла ужесточения ДКП, стартовавшего в марте с отметки 4,25%, но и не "гарантировал" очередное повышение в сентябре.

Банк России повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2021 год с 4,8-5,4% до 5,5-5,8%. Средняя ставка ЦБ с 26 июля до конца 2021 года прогнозируется в диапазоне 6,5-7,1%. Ранее ЦБ ожидал среднюю ключевую ставку с 26 апреля и до конца 2021 года на уровне 5,0-5,8%.

ЦБ также повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2022 год с 5,3-6,3% до 6-7%. Прогноз на 2023 год сохранен на уровне 5-6%.

Кроме того, Банк России повысил прогноз по инфляции на конец 2021 года до 5,7-6,2% с ранее ожидавшихся 4,7-5,2% и одновременно отметил, что не уверен в возвращении к таргету в 2022 году, прогнозируя снижение инфляции до 4-4,5%.

ЦБ также повысил прогноз роста ВВП в 2021 году до 4-4,5% с 3-4%, но понизил прогноз роста в 2022 году до 2-3% с 2,5-3,5%, а на 2023 год - оставил неизменным в интервале 2-3%.

Одновременно ЦБ повысил прогноз по ценам на нефть в 2021 году до $65 за баррель с $60, в 2022 году - до $60 с $55, в 2023 году - до $55 с $50 за баррель.

Сегодняшнее повышение ставки может стать последним в нынешнем цикле, но это не предопределено, есть разные варианты, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу. "Условия, при которых это (повышение ставки - ИФ) действительно может стать последним с целью ужесточения политики - это снижение устойчивых факторов компонентов инфляции и устойчивое снижение инфляционных ожиданий", - пояснила она.

Она так же отметила, что ЦБ не рассматривал на этом заседании совета директоров вариант повышения ставки на 25 базисных пунктов "с учетом тех тенденций в инфляции, инфляционных ожиданий и нашего прогноза по инфляции". "Мы рассматривали варианты 50, 75 и 100", - заявила Набиуллина.

Объемы carry trade в России на фоне роста ставок вслед за ставкой ЦБ невелики, ситуация не оказывает значимого влияния на курс рубля, также сообщила председатель Банка России. "Более высокий уровень процентных ставок, повышение ставок, которое есть, оно ведет к тому, что рубль становится более привлекательным для сбережений как российских граждан, так и международных инвесторов, и могут сокращаться покупки иностранных активов россиянами и увеличиваться притоки капитала со стороны зарубежных портфельных инвесторов", - заявила Набиуллина.

"Carry trade здесь еще раз только одна из частей. Мы смотрим за этими показателями, они чуть-чуть выросли, потому что ситуация с повышением ставок делает более благоприятной и carry trade, но объемы не выше, чем в предыдущие периоды, и, на наш взгляд, это не оказывает значимого влияния на курс рубля", - добавила председатель Банка России.

Банк России в марте 2021 года сделал первый шаг в сторону нормализации ДКП, повысив ключевую ставку на 25 б.п. - до 4,5% с исторического минимума в 4,25%. В апреле регулятор повысил ее еще на 50 б.п. - до 5%, в июне на очередные 50 б.п. - до 5,50%.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 10 сентября 2021 года.

Внимание участников рынка переключилось на предстоящее заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое пройдет на следующей неделе, пишет Trading Economics.

Тем временем Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.

При этом ЕЦБ обозначил новые ориентиры для будущего направления денежно-кредитной политики (forward guidance) в соответствии с недавним пересмотром стратегии.

Совет управляющих ЕЦБ ожидает, что ключевые ставки останутся на текущих уровнях или ниже до тех пор, пока инфляция не достигнет 2% существенно раньше окончания горизонта прогнозирования и будет устойчиво держаться на этом уровне до конца прогнозного периода.

Цены на нефть слегка снижаются на торгах в пятницу после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии. Поддержку котировкам оказали ожидания ограниченного предложения в условиях восстановления спроса.

К 19:01 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на 0,03% - до $73,77 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели в Нью-Йорке на на 0,18% - до $71,78 за баррель.

При этом за неделю цены на обе марки могут продемонстрировать рост, пишет Trading Economics.

Давление на рынок оказывают сохраняющиеся опасения по поводу темпов распространения нового штамма коронавируса в мире и его последствий для мировой экономики. Эксперты опасаются введения новых карантинных мер, которое ограничит спрос на нефть.

Фьючерсы резко снизились в начале недели, однако отыграли потери на ожиданиях инвесторов, что спрос в целом будет оставаться активным на фоне уменьшения запасов сырья и роста темпов вакцинации.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 7,18 копейки, до 73,7663 рубля за доллар и понизил курс евро на 7,76 копейки, до 86,8451 рубля за евро.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в пятницу на 10,85 копейки по отношению к четвергу и составил 73,6493 рубля. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 снизился на 11,56 копейки и составил 73,6656 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 856,057 млн, из которых $639,025 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 227,032 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 23,44 копейки, до 86,7133 рубля. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 33,63 копейки и составил 86,6929 рубля. Объем торгов евро к этому моменту составил 409,656 млн евро, из которых 158,565 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 251,091 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 3 базисных пункта (б.п.), снизившись до 5,97% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 6,13% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 2 б.п. - до 6,33% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 6,82% и 6,9% годовых соответственно.