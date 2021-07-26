Минфин предложил лицензирование производства, хранения и торговли табаком

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Минфин РФ разработал законопроект, в котором предлагает ввести лицензирование производства, хранения и поставки табачных изделий и сырья, а также оптовой торговли этой продукции.

Согласно пояснительной записке, размещенной на официальном сайте о подготовке нормативных актов, для установления размера государственной пошлины за действия федерального органа по контролю и надзору, связанные с лицензированием деятельности по производству и обороту табачных изделий и сырья для их производства, будут предусмотрены соответствующие изменения в Налоговый кодекс. При этом государственная пошлина не будет являться обременительной и не создаст избыточную финансовую нагрузку на организации, легально работающие на табачном рынке, говорится в документе.

Законопроект направлен на борьбу с нелегальной табачной продукцией. По оценкам экспертов, которые приводятся в пояснительной записке, ее доля в РФ за 2016-2018 годы увеличилась с 1,5% до 8%. В 2019 году тенденция к увеличению нелегального оборота табачной продукции сохранилась. Такой нелегальный оборот по итогам года составил 15%.

В 2020 году доля нелегальной табачной продукции сократилась до 7%. Однако существенную роль в замедлении этой тенденции сыграли ограничения в виде закрытия государственных границ и сокращения каналов продаж, связанные с распространением коронавирусной инфекции, отмечают авторы документа.

Кроме того, для предотвращения незаконного производства табачных изделий законопроект предлагает установить требования к основному технологическому оборудованию для производства табачных изделий и сырья путем введения обязанности по его обязательной государственной регистрации. При этом в случае, если такое оборудование не используется, оно должно быть законсервировано.