Россельхознадзор счел, что новые правила регулирования табачного сырья не вызовут рост цен

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Внесение табачного сырья в перечень продукции высокого фитосанитарного риска не приведет к значительному росту цен на табачную продукцию и остановке производств, считает Россельхознадзор.

"Заявления о росте цен и остановке работы табачных заводов, по всей видимости, происходят ввиду некорректного понимания принципов фитосанитарного контроля продукции высокого риска", - говорится в сообщении Россельхознадзора. К продукции высокого риска относятся, например, овощи и фрукты, но отслеживание их фитосанитарного состояния не приводит к остановке производства и повышению цен.

В четверг газета "Ведомости" сообщила, что Совет по вопросам развития табачной промышленности (среди его учредителей - российские подразделения Japan Tobacco International и Philip Morris International) предупредил Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) о риске полной остановки производства сигарет в странах ЕАЭС, если ЕЭК примет новые правила регулирования табачного сырья, по которым оно будет относиться к продукции с высоким фитосанитарным риском.

В случае, если табачное сырье и табачные отходы получат статус продукции высокого риска, компетентные ведомства стран-поставщиков будут обязаны проводить лабораторные исследования экспортируемого сырья и выдавать на их основании фитосанитарные сертификаты, тем самым гарантируя его безопасность и отсутствие опасных насекомых, отметил Россельхознадзор. Аналогичным образом в Россию отгружается вся плодоовощная продукция.

При поступлении табачного сырья в Россию оно будет проверяться на соответствие фитосанитарным требованиям, в том числе на отсутствие в нем карантинных объектов. При подозрении на наличие в сырье опасных насекомых проводится энтомологическая экспертиза. При этом стоимость одного энтомологического исследования в подведомственных Россельхознадзору учреждениях составляет около 500 рублей, что не может повлечь увеличения расходов производителей на $15-20 млн в год и полной остановке табачных фабрик в России, подчеркнуло ведомство.

Перенос позиции "табачное сырье и табачные отходы" из низкого фитосанитарного риска в высокий на сегодняшний день критически важен и обоснован с правовой и научно-технической точки зрения, считает Россельхознадзор.

Все из-за мухи

При поставках табачного сырья Россельхознадзор начал систематически выявлять опасное карантинное для РФ и ЕАЭС насекомое - многоядную муху-горбатку. В 2020 году насекомые были обнаружены в 33 случаях в импортном табачном сырье, а с начала 2021 года зафиксировано уже 77 случаев нарушений.

Многоядная муха-горбатка - универсальный вредитель запасов, повреждает широкий круг субстратов растительного и животного происхождения, включая растительные остатки (к которым относятся табачное сырье и отходы его производства). Вредитель вызывает миазы у домашних животных и человека, поселяясь в кожных ранах, в кишечнике, в легких, на слизистой оболочке глаз, в органах мочеполовой системы. Насекомое является переносчиком холеры.

Возрастающее количество случаев ее выявления в табачном сырье свидетельствует о том, что фитосанитарные меры, применяемые сейчас странами-экспортерами, являются недостаточными, считает Россельхознадзор. Изменение статуса табачного сырья призвано скорректировать ситуацию и повысить ответственность компетентных ведомств стран-экспортеров за отправляемую в Россию продукцию.

Как сообщалось, с 19 июля Россельхознадзор запретил поставки в РФ табачного сырья и табачных отходов из пяти стран (Индии, ЮАР, Бразилии, Танзании и Малави) из-за обнаружения в продукции многоядной мухи-горбатки. Представители табачной отрасли тогда предупреждали, что это решение несет угрозу остановки табачных заводов в РФ. Ограничения на поставки из Бразилии были отменены с 28 июля, из Индии и ЮАР - с 30 июля, из Танзании - со 2 сентября.

Ранее в сентябре Россельхознадзор сообщил, что обнаружил вредителя в табачном сырье из Бангладеш, в связи с чем может запретить поставки из этой страны.