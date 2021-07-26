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В РФ предложили ввести мониторинг цен на подсолнечное масло с помощью биржевых механизмов

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Минсельхоз предлагает ввести в РФ мониторинг цен на подсолнечное масло с помощью биржевых механизмов, следует из материалов рабочей группы по таможенно-тарифному регулированию и ответным мерам во внешней торговле таможенной комиссии.

Согласно документу, с которым ознакомился "Интерфакс", Минсельхоз считает целесообразным организовать мониторинг цен на подсолнечное масло путем наблюдения и регистрации биржевых котировок и/или внебиржевых индексов. Соответствующие изменения предлагается внести в постановление правительства РФ от 23 июля 2013 года (№623) "Об утверждении положения о предоставлении информации о заключенных сторонами не на организованных торгах договорах, обязательства по которым предусматривают переход права собственности на товар, допущенный к организованным торгам, а также о ведении реестра таких договоров и предоставлении информации из указанного реестра".

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Сейчас предусмотрена регистрация на бирже таких договоров на зерновые (пшеница и меслин, ячмень, кукуруза). На основе цен этих экспортных контрактов формируется индикативная цена, которая используется для расчета экспортной пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу в рамках зернового демпфера, который действует в РФ со 2 июня этого года.

С 1 сентября в РФ начнет действовать демпфер при экспорте подсолнечного масла. Его нынешний механизм предусматривает введение плавающей вывозной 70%-ной пошлины. Ее будут взимать с разницы между базовой ценой ($1 тыс. за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента ($50 за 1 тонну). Для установления индикативной цены Минсельхозу поручено вести постоянный мониторинг рынка.

Как следует из документа, по оценке представителей Национальной товарной биржи (НТБ, входит в группу "Московская биржа"), для организации мониторинга цен на подсолнечное масло, предложенного Минсельхозом, необходим шестимесячный период.

Рабочая группа обратилась с просьбой к ФАС в возможно короткий срок проработать вопрос о целесообразности организации мониторинга цен на подсолнечное масло путем наблюдения и регистрации биржевых котировок и/или внебиржевых индексов.

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Предполагается, что Минсельхоз доложит информацию по вопросу мониторинга цен на подсолнечное масло на заседании таможенной комиссии.

В Минсельхозе оперативно не ответили на запрос о деталях предложенного механизма.

Между тем, согласно документам группы, Масложировой союз считает нецелесообразным это нововведение. В союзе "Интерфаксу" это подтвердили.

"На сегодняшний день на рынке немного игроков, кто занимается переработкой и экспортом растительных масел по сравнению с производителями масличных и зерна, порядок взаимодействия уже определен и работает, - заявил представитель объединения. - Рынку биржевая торговля маслом не нужна, введение дополнительных механизмов регулирования станет бюрократическим и экономически избыточным препятствием для ведения бизнеса".

Как считает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, надо подумать, стоит ли вводить этот механизм. "Этот рынок не очень ликвидный, сделок, в отличие от рынка зерна, гораздо меньше", - сказал он.

По его словам, предложенный ранее механизм расчета пошлины понятен отрасли. "Он действует на основе индекса группы балтийских портов минус цена доставки (корректирующий коэффициент - ИФ). Там есть большая ликвидность, а доля случайностей и субъективного фактора небольшая, - заявил Рылько. - Надо думать и сравнивать, стоит ли переходить к индексу неизведанному, который получается в результате регистрации экспортных контрактов".

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Между тем, как считает вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут, предложение Минсельхоза вполне логично с учетом того, что такой механизм действует в зерновом демпфере. "Есть отлаженная схема расчета пошлин на зерно. Необходимо начинать и регистрацию экспортных контрактов на подсолнечное масло и на основании этого уже рассчитывать все - и индикативные цены, и пошлину", - заявил он "Интерфаксу", напомнив, что это предложение не новое. В свое время Зерновой союз предлагал перевести на биржу регистрацию экспортных контрактов и на масло, и на масличные.

"Если уж проводить мониторинг, то по единой схеме - как по зерновому демпферу, - сказал он. - В таком случае все контракты будут прозрачными. Этот как раз одна из задач государства - обеспечить прозрачность на рынке".

Зерновой демпфер предусматривает плавающую пошлину на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя, которая рассчитывается на основе ценовых индикаторов с ценой отсечения по пшенице в $200 за тонну, по кукурузе и ячменю - в $185 за тонну. Ее размер составляет 70% от превышения этого показателя.

Минсельхоз РФ

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