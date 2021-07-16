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Песков признал, что от локальных скачков цен никто не застрахован

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В России созданы и действуют механизмы контроля за ростом цен на продукты питания, правительство постоянно контролирует ситуацию, но от "скачкообразного" роста цен в отдельных регионах или магазинах не застрахован никто, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На брифинге в пятницу ему напомнили, что на недавней "прямой линии" граждане попросили Владимира Путина разобраться с ценами на морковь. Пресс-секретаря президента спросили, чем дело кончилось.

Песков сказал, что еще до "прямой линии" правительству было поручено тщательно отслеживать динамику цен в рознице и конкретные случаи необоснованного и резкого роста цен. Правительство продолжает этим заниматься на ежедневной основе и постоянно докладывает президенту о результатах мониторинга, сказал он и добавил: "а, главное, постоянно принимаются меры".

"Это не значит, что мы можем застраховать себя от каких-то скачкообразных ситуаций в тех или иных регионах, в тех или иных магазинах. Но в целом по стране определённые механизмы сдерживания сформулированы и они действуют", - сказал Песков.

На "прямой линии" жительница Липецка спросила Путина, почему морковь стала дороже бананов и стоит 110 рублей за килограмм. После этого глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил ведомствам и регионам проанализировать структуру ценообразования на морковь на предмет необоснованного завышения цен, а в Минсельхозе заявили, что рост цен на овощи начал замедляться в связи с появлением нового урожая.

В декабре Минпромторг, Минсельхоз, крупные торговые сети и производители продуктов питания подписали соглашения о снижении и поддержании цен на сахар-песок и подсолнечное масло. В апреле соглашение по сахару продлили до 1 июня, а договоренности по маслу - до 1 октября.

Дмитрий Песков правительство Владимир Путин

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