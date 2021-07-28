Индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,3-0,4% при открытии торгов

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду ростом цен blue chips на фоне подросшей нефти и металлов, тогда как внешние фондовые площадки подают негативные сигналы в преддверии итогов заседания Федрезерва США по монетарной политике; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,3-0,4%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3744,44 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1600,35 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1%.

Доллар стоит 73,73 рубля (-0,01 рубля).

Подорожали расписки TCS Group (+1%), акции "Газпром нефти" (+0,9%), Сбербанка (+0,7%), UC Rusal (+0,7%), "Роснефти" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,6%), "Татнефти" (+0,6%), АФК "Система" (+0,6%), "ММК" (+0,5%), "Магнита" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "НЛМК" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), "РусГидро" (+0,4%), "Северстали" (+0,3%), ВТБ (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), "МТС" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "Норникеля" (+0,1%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%), Polymetal (-0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в среду можно назвать нейтральным, если не слабо позитивным: на сырьевом рынке цены растут, а азиатские рынки почти выбрались из утреннего провала. От Федрезерва США не ждут резких шагов. Более того, появление новых рисков в глобальной экономике может заставить американского регулятора быть более "мягким" в своих планах и прогнозах. Изменений ставки ФРС не ожидается, но регулятор может озвучить какие-либо намеки на то, когда начнется сокращение программы покупки облигаций.

Российский рынок акций утром может подрасти вслед за нефтью и металлами. Рубль на утренних торгах делает заявку на укрепление, которое может усилиться на фоне проводимых аукционов ОФЗ, полагает Кочетков.

Главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев также полагает, что в среду инвесторы будут с осторожностью ожидать от ФРС заявлений относительно планов по сворачиванию программы количественного смягчения в США. Однако данные беспокойства излишни, поскольку регулятор вряд ли существенно изменит риторику или обозначит новые параметры ДКП на текущем заседании.

При поддержке цен на нефть индекс МосБиржи продолжит консолидацию около достигнутых уровней с возможным тестом уровня 3700 пунктов в случае ухудшения внешнего фона. В центре внимания инвесторов финотчетность "Яндекса" и "НОВАТЭКа" за второй квартал.

Индексы акций в США во вторник снизились на 0,2-1,2% после роста до рекордных максимумов в предыдущие пять сессий в преддверии выхода отчетов некоторых из крупнейших компаний технологического сектора.

В среду в Азии также преобладает снижение индексов вслед за США (японский Nikkei 225 просел на 1,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, но гонконгский Hang Seng растет на 1,2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 теряет в пределах 0,1%).

Итоги заседания Федрезерва США будут подведены вечером в среду, в четверг Минторг США обнародует предварительные данные о ВВП во II квартале.

Ожидается, что руководители американского ЦБ на заседании активизируют обсуждение вопроса о том, как и когда начать сворачивание программы выкупа активов. Это обусловлено, в том числе, более сильным, чем ожидалось, восстановлением экономики страны после шока, вызванного пандемией COVID-19, пишет The Wall Street Journal

Тем временем, нефть утром в среду подросла на данных Американского института нефти (API), показавших снижение запасов в США на прошлой неделе; цена Brent находится на $04 выше уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ во вторник. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $74,81 за баррель (+0,4% и -0,03% во вторник), сентябрьская цена WTI - $72,03 за баррель (+0,5% и -0,4% накануне).

По данным API, резервы сырья в Штатах за неделю, завершившуюся 23 июля, сократились на 4,728 млн баррелей. Снижение запасов будет отмечено по итогам девятой из последних десяти недель, если официальный доклад министерства энергетики США, который будет обнародован в 17:30 по Москве в среду, подтвердит данные API.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что сокращение резервов нефти в стране на прошлой неделе составило 2,5 млн баррелей, запасов бензина - 1,3 млн баррелей, дистиллятов - 1,6 млн баррелей.

Эксперты полагают, что глобальные запасы нефти будут сокращаться в течение оставшейся части текущего года на фоне восстановления экономик стран, являющихся крупными потребителями энергоносителей, от последствий пандемии. При этом специалисты предупреждают, что быстрое распространение нового штамма COVID-19 "дельта" будет ограничивать спрос в краткосрочной перспективе.