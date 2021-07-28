ЦБ допустил отмену части ограничений на объем средств, привлекаемых через краудфандинг

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Банк России определит случаи, при которых действующее ограничение на годовой объем инвестиций, который можно привлечь через краудфандинг, можно будет заменить на тестирование инвесторов, говорится в проекте "Основных направлений развития финансового рынка России" на 2022-2024 годы. Проект вынесен на общественное обсуждение.

ЦБ предлагает эту замену "по аналогии с инвестициями в классические инструменты рынка капитала".

В документе также уточнятся, что для привлечения частных инвестиций на российский рынок через краудфандинг будут приняты меры по созданию доверительной среды и повышению транспарентности работы таких платформ. В частности, регулятор планирует расширить состав информации, раскрываемой по проектам, реализуемым через краудфандинг.

Закон об инвестировании через краудфандинговые платформы вступил в силу с 1 января 2020 года. И з него следует, что неквалифицированные инвесторы не вправе инвестировать в течение одного календарного года в рамках всех инвестиционных платформ в России более 600 тысяч рублей. Данное ограничение, помимо квалифицированных инвесторов, не касается также граждан, зарегистрированных как ИП, и граждан, которые покупают утилитарные цифровые права (УЦП) по договорам инвестирования, заключенным с публичным акционерным обществом.

При этом оператор платформы сейчас обязан контролировать граждан на соблюдение данного требования при каждом инвестировании и в случае необходимости производить выкуп проданных ранее инвестиционных продуктов в течение года с момента совершения сделки.

Также действует ограничение, по которому в течение одного года одно лицо может привлечь с использованием инвестиционных платформ инвестиции на сумму, не более 1 млрд рублей. Данное ограничение не распространяется на публичные акционерные общества, которые привлекают инвестиции через выпуск цифровых финансовых активов и УЦП.