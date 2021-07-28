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COVID выкосил мелких строительных подрядчиков в нефтегазе, а гранды стали еще больше. Обзор

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Кризисный 2020 год не стал фатальным для строительных компаний нефтегазовой отрасли. Анализ картины финансовых результатов первой сотни игроков рынка показывает, что в это непростое время успех сопутствовал по-настоящему независимым компаниям. Процесс консолидации подрядчиков "Газпрома" начался раньше, поэтому признать его трендом года не получится. Однако вымирание большого количества мелких игроков подтвердило правило - выживает сильнейший.

Суммарный оборот почти сотни строительных компаний отрасли снизился лишь на 8% - до 1,567 трлн рублей, что намного меньше ориентиров снижения капитальных вложений большинства крупнейших компаний-заказчиков.

Плюс

Главным открытием в финансовой картине года в строительной индустрии, как ни странно, стал рост оборотов у большого числа независимых строительных компаний среднего размера. В совокупности эти компании обеспечили треть выручки рассматриваемого сегмента за 2020 год (508 млрд рублей). Всего таких компаний почти половина (46), в том числе 20 игроков с оборотом свыше 5 млрд рублей, которые смогли добиться роста оборота - от номинальных долей процента до увеличения в несколько раз. Это "Межрегионтрубопроводстрой", "ЕКС", "Коксохиммонтаж", "Газэнергосервис", "Газэнергострой", "Глобалстрой-Инжиниринг", "Стройпроектсервис", "Нефтегазкомплектмонтаж ", "Промфинстрой", "Евракор", "Оргнефтехим-Холдинг", калужский "Нефтегазстрой", "Монтажтехстрой", "Паркнефть", "Сургутское РСУ", "Теплохиммонтаж", иркутский "Стройпроектсервис", "Уралсибгидрострой", красноярский "Горизонт", нефтекамский "Нефтегазстрой".

Самый заметный рывок совершил "Межрегионтрубопроводстрой" (МРТС), специализирующийся на морских строительных работах. В 2020 году оборот компании вырос в три раза - до 49 млрд рублей, что является максимальным показателем для нее за последние девять лет.

В относительных величинах сильнее всех - почти в шесть раз - вырос бизнес красноярского ООО "Строительная компания "Горизонт" (гендиректор и владелец Андрей Гончаренко), которое строит в том числе жилой микрорайон для Амурского ГПЗ в городе Свободный.

Солнечногорский "Нефтегазкомплектмонтаж", в 2019 году покинувший группу "Стройгазмонтаж", в 2020 году оказался в состоянии корпоративного конфликта, который уже в 2021 годы был разрешен - несогласный миноритарий вышел из капитала подрядчика. Тем не менее выручка компании почти не изменилась (все те же 16 млрд куб. м), а прибыль даже выросла на треть.

В подрядчике ООО "Газэнергосервис" олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе увеличил долю с 15% до 49% (изменение доли зафиксировано в мае 2021 года).

Калужский ООО "Нефтегазстрой" поменял владельцев: появился новый совладелец - Корюн Далалоян (25%), а 50-процентная доля перешла на баланс самого ООО. Подрядчик был участником нескольких судов с компаниями группы "Газпром" из-за незаключения договора банковской гарантии при исполнении подрядов - суд посчитал это неоправданным конкурентным преимуществом.

Минус

Кризис сильнее всего ударил по небольшим компаниям с выручкой в 1-2 млрд рублей. В анализе 2020 года оказалось 20 игроков с выручкой в 2019 году свыше 1 млрд рублей, оборот которых упал в 2020 году ниже этого порога. Их совокупный оборот в 2019 году превысил 80 млрд рублей, а в 2020 - лишь 10 млрд рублей.

Есть в этом списке и некогда крупный холдинг "Газпром центремонт", чьи активы сначала были переданы в управление "Газстройпрому", а сейчас переоформляются на "Газпром энергохолдинг индустриальные активы". Сайт "Газпром центремонта" не обновляется уже более года.

С дистанции сошло петербургское ООО "ГРСП "Магнит" (максимум выручки в 2017 году - 5 млрд рублей, в 2020 году падение до 31 млн рублей). ООО "Газпром инвестгазификация" расторгло с подрядчиком договор на строительство Центра художественной гимнастики в Сочи и требует в суде вернуть аванс на 4 млрд рублей.

Также в этом списке "Томскгазстрой", "Петрохолдинг-СПб", "Салаватнефтехимремстрой", "Стройпромкомплект" (Чернушка), "Спецмонтаж" (Ярославль), "Газстрой" (Калуга), "Спецгазмонтаж" (Екатеринбург), "Татнефтепроводстрой", "Подводтрубопроводстрой", "Контакт интернэшнл" (Нижневартовск), "Возрождение" (Кузнецк), московские "Стройнефтегазинжиниринг" и "Промнефтегазавтоматика", петербургские "Спецмонтаж", Стройтрейд групп", "Проммонтажстрой", "ОСК-Центр".

Также в прошлом году бывшие руководители некогда могущественного "Стройтрансгаза" и участники списка Forbes Виктор и Сергей Лоренц стали банкротами.

ООО "Нефтегазстрой" Олега Вакорина, которая в 2018 году получила максимум выручки за историю - 14 млрд рублей, за 2020 год прошла от процедуры наблюдения до конкурсного производства. Конкурсный управляющий Оксана Чиркова заявила, что усматривает "признаки преднамеренного банкротства, т.к. имеются преднамеренные действия органов управления должника, выраженные в нанесении умышленного вреда вследствие сделок либо действий, не соответствующих на момент их совершения рыночным условиям и обычаям делового оборота".

Газ(строй)пром

В секторе крупных газпромовских подрядчиков завершилась консолидация в "Газстройпром" крупнейших подрядчиков концерна - "Стройгазконсалтинга", "Стройгазмонтажа", "Стройтранснефтегаза" и "Газпром автоматизации". Все поглощенные компании сильно потеряли в выручке при том, что "Газстройпром" ее нарастил более чем в два раза.

В совокупности инвестиции "Газпрома", а значит и обороты его строителей сильно сократились. Капитальные затраты в инвестиционной программе головной компании "Газпром" (аналогичный процесс шел по всей группе) в 2020 году были сокращены по отношению к первоначальному докризисному плану на 40%. По факту было освоено капитальных вложений на 560 млрд рублей при первоначальном плане 933 млрд рублей. Такой же тренд прослеживается и в отношении других подрядчиков, плотно работающих с крупными заказчиками. Близкая к "НОВАТЭКу" "Нова" сократила оборот на 10%, на треть - "Востокнефтезаводмонтаж".

В 2021 году произошло ещё одно этапное событие в жизни ГСП - его становление и оформление прокомментировало руководство "Газпрома" на пресс-конференции перед годовым собранием. Почти сразу после этого строительный гигант запустил официальный Telegram-канал с корпоративным контентом.

В конце 2020 года "Газстройпром" дебютировал на рынке облигаций, и из презентационных материалов общественность узнала грандиозные планы развития. Компания выпустила две серии облигаций на 5 млрд рублей и 233 млрд рублей. Как оказалось, почти все облигации второй серии приобрело ООО "ГСП-Инвестиции" (225 млрд рублей).

В середине 2021 года было принято решение о дальнейшей оптимизации корпоративной структуры "Газстройпрома": началась ликвидация одного из звеньев цепочки владения производственными активами группы - прослойки из четырех компаний - ООО "Интек групп", ООО "Легато", ООО "Анкорд" и ООО "Орико".

Перемены

Самым сильным сюрпризом последнего года стал разрыв контракта АО "НИПИГАЗпереработка" на строительство ГПЗ "РусХимАльянса" (СП "Газпрома" и "РусГазДобычи") на сумму почти триллион рублей ("НИПИГАЗ" отразил в отчётности сокращение будущей выручки на 938 млрд рублей). "НИПИГАЗ" продолжает строительство гигантского Амурского ГПЗ для "Газпрома", где уже запущена первая линия; "Арктик СПГ 2" (в альянсе с TechnipFMC). В 2019 году "НИПИГАЗ" был лидером рейтинга по размеру выручки, в 2020 году его оборот сократился всего на 6% (до 242 млрд рублей), но этого хватило, чтобы пропустить вперед нового лидера - "Газстройпром".

Уфимский ООО "НИПИ НГ Петон" (выручка 14 млрд рублей, минус 45%) переживает в настоящее время настоящую трансформацию. Из подрядчика компания превратилась в инвестора, получив контроль над "Новошахтинским заводом нефтепродуктов". В 2021 году состав совладельцев "Петона" покинул Олег Поляков, возглавивший дочернюю компанию АО "РусГазДобыча" - ООО "РГД переработка Салават", которая становится управляющей компанией ООО "Газпром нефтехими Салават". После продолжительного тайм-аута снова появляются сообщения о продолжении сотрудничества "Петона" с группой "Газпром". Речь идет как минимум об организации общественных слушаний по проектам бурения скважин "Газпром нефти" на Ямале.

"Приземление" иностранцев на Севере

Главным трендом 2020 года в работе иностранных подрядчиков стало "приземление" - регистрация дочерних компаний глобальных игроков в России (еще до того, как это стало мейнстримом в IT).

Ядром этого движения стали подрядчики Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений "НОВАТЭКа" в Мурманске (ЦСКМС) - завода заводов СПГ. Резидентами ТОР "Столица Арктики" стали ООО "Арктик Энерджис" (Technip) и ООО "Маммут Мурманск" (Mammoet), ООО "Ренейссанс Арктик" (головная компания RHI CIS B.V., Нидерланды); ООО "Калькедон Арктик" (турецкая Kalkedon Enerji - владелец Сардар Эмре). Помимо подрядчиков резидентами ТОР стали и заказчик - ООО "НОВАТЭК-Мурманск", а также российские подрядчики стройки - ООО "Праймлайн" (головная компания АО "РХГ Инжиниринг", Москва); ООО "Пондера Арктик" (Мурманск).

Крупнейший иностранный подрядчик - турецкий Renaissance - снизил выручку на российском рынке на 20%, до 87 млрд рублей (это московское и петербургское АО "Ренейссанс Констракшн" и ООО "Ренейссанс Хэви Индастрис"). Стабильной осталась выручка на российском рынке итальянской Maire Tecnimont (МТ Руссия) - 79 млрд рублей. Подразделения TechnipFMC ("Текнип Рус", "Рустекнип", "ФМСИ Евразия") вместе освоили 3,8 млрд рублей.

Турецкий Tekfen Holding (российская компания называется ООО "Русфен") дебютировала на рынке РФ (выручка за 2020 год - 3,5 млрд рублей). Сообщалось о 20-миллиардном контракте турецкого подрядчика с ООО "Харампурнефтегаз" (СП "Роснефти" и BP) на строительство газопровода до магистралей "Газпрома".

COVID-апокалипсис и финансовый менеджмент

Все крупные стройки в прошлом году полыхали очагами нового вируса. Напряженная ситуация с коронавирусом привела к бунту строителей на Чаянде; сообщалось об инцидентах с рабочими на стройке Амурского ГПЗ, Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке, "Лахта Центра" в Санкт-Петербурге.

Финансовыми последствиями перенесенного COVID-19 в строительной отрасли стало развитие практики задержки расчетов с поставщиками, подрядчиками и субподрядчиками. Заметным контрагентом газовой отрасли стали спортивные и туристические базы, где проходили обсервацию строители-вахтовики. Заказчики и генподрядчики задерживали выплаты части платежей. Следовало обращение в суд и после нескольких недель или месяцев рассмотрения дела должники гасили долг или заключали мировое соглашение о его погашении. Иногда дело доходило и до принятия решения, о взыскании сумм и выдаче исполнительного листа.

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