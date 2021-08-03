Минстрой предложил крупным девелоперам сообща ввозить мигрантов

Российским стройкам не хватает примерно 3 млн рабочих

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Крупные строительные компании и группы могут объединять усилия, чтобы ввозить на стройки иностранных рабочих, сообщил журналистам замминистра строительства Александр Ломакин. Он заверил, что министерство с застройщиками постоянно отрабатывает разные модели.

По данным ведомства, в строительной отрасли сейчас не хватает примерно 3 млн работников, дефицит возник из-за пандемии и закрытия границ.

"Сохраняются коронавирусные ограничения и мы должны их учитывать. Также нужно учитывать законодательство соседних стран", - отметил Ломакин.

Усилия по ввозу мигрантов, по его словам, позволят закрыть дефицит рабочей силы частично, не на 100%, но эту работу все равно нужно проводить.

Замминистра добавил, что созданный механизм ввоза должен работать параллельно с подготовкой своих кадров.

Как считает президент "НОСТРОЙ" Антон Глушков, имеет смысл ввоз квалифицированной рабочей силы из за границы.

"На сегодня мы должны каким-то образом отобрать этих специалистов, чтобы они обладали знаниями. Но и ввоз иностранной рабочей силы не должен парализовать стройку. Ввоз нужно возобновлять поэтапно, с соблюдением всех требований" , - добавил он.

"Наша задача в сжатые сроки подготовить достаточное количество строителей", - резюмировал Ломакин.

Ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин в середине июля говорил, что крупные строительные компании готовы оплатить вакцинацию от коронавируса своих иностранных работников и пока имеют право использовать разработанный алгоритм для ввоза рабочей силы.

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что около 5 млн трудовых мигрантов необходимо привлечь на российские стройки до 2024 года.

"Мы видим, что не менее 5 млн трудовых ресурсов нам нужно будет в перспективе до 2024 года. Сейчас мы по поручению председателя правительства отрабатываем подходы, как мы будем с ними работать и как сделать, чтобы они дали максимальный плюс для развития страны", - говорил он.