Росстат зафиксировал снижение пенсий за полгода в реальном выражении

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Высокая инфляция в РФ в первой половине года привела к снижению пенсий в РФ в реальном выражении (с поправкой на инфляцию): в феврале 2021 года - на 0,1% в годовом сравнении, в марте - на 0,2%, в апреле - на 0,1%, в мае - на 0,5%, а в июне уже на 0,8%, следует из опубликованных в среду данных Росстата.

В январе 2021 года реальный размер средней пенсии еще демонстрировал рост - на 0,4% к январю 2020 года. Во все месяцы 2020 года пенсии также росли в реальном выражении, но наблюдалась ярко выраженная динамика снижения темпов роста - с 3,2% в январе 2020 года (по сравнению с январем 2019 года) до 0,8% в декабре 2020 года (по сравнению с декабрем 2019 года). В целом за 2020 год реальный размер средней пенсии вырос на 2,3% по сравнению с 2019 годом.

В номинальном выражении средний размер пенсии в РФ в июне 2021 года составил 15822 рубля и вырос на 5,6% по сравнению с июнем 2020 года. Как сообщалось, годовая инфляция в РФ в июне 2021 года составила 6,5%.