Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:53Заразились
на 28.07В России 6 195 232+22 420В мире 195 329 696+614 584

Росстат зафиксировал снижение пенсий за полгода в реальном выражении

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Высокая инфляция в РФ в первой половине года привела к снижению пенсий в РФ в реальном выражении (с поправкой на инфляцию): в феврале 2021 года - на 0,1% в годовом сравнении, в марте - на 0,2%, в апреле - на 0,1%, в мае - на 0,5%, а в июне уже на 0,8%, следует из опубликованных в среду данных Росстата.

В январе 2021 года реальный размер средней пенсии еще демонстрировал рост - на 0,4% к январю 2020 года. Во все месяцы 2020 года пенсии также росли в реальном выражении, но наблюдалась ярко выраженная динамика снижения темпов роста - с 3,2% в январе 2020 года (по сравнению с январем 2019 года) до 0,8% в декабре 2020 года (по сравнению с декабрем 2019 года). В целом за 2020 год реальный размер средней пенсии вырос на 2,3% по сравнению с 2019 годом.

В номинальном выражении средний размер пенсии в РФ в июне 2021 года составил 15822 рубля и вырос на 5,6% по сравнению с июнем 2020 года. Как сообщалось, годовая инфляция в РФ в июне 2021 года составила 6,5%.

Росстат

Новости по теме

Новости

Ford отчитался о прибыли в $561 млн во II квартале

Ford отчитался о прибыли в $561 млн во II квартале

ВВП РФ во II кв. 2021 года вырос на 10,1% к II кв. 2020 года

ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 0-0,25%

Спотовая цена газа в Европе установила очередной рекорд

Спотовая цена газа в Европе установила очередной рекорд

Ресторанный рынок РФ в июне вырос на 73,6%

Ресторанный рынок РФ в июне вырос на 73,6%

Безработица в РФ в июне снизилась до 4,8% и приблизилась к доковидному уровню

Barclays увеличил квартальную прибыль в 23 раза

ЦБ хочет отслеживать активность торговли акциями после IPO

S7 анонсировал запуск регионального лоукостера на июль 2022 года

S7 анонсировал запуск регионального лоукостера на июль 2022 года

Wildberries не ждет негативного влияния украинских санкций на компанию

Wildberries не ждет негативного влияния украинских санкций на компанию
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');