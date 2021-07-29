Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:37Заразились
на 29.07В России 6 218 502+23 270В мире 195 968 310+638 614

PayPal сократила квартальную прибыль на 23%

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Во II квартале 2021 года американская платежная система PayPal Holdings сократила чистую прибыль на 23%, но увеличила выручку.
Чистая прибыль компании в апреле-июне составила $1,18 млрд, или $1 в расчете на акцию против $1,53 млрд, или $1,29 на акцию, годом ранее. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $1,12 на акцию.

Скорректированная прибыль PayPal выросла до $1,15 на акцию с $1,07 годом ранее.

Выручка компании выросла на 17%, до $6,24 млрд против $5,26 млрд годом ранее при прогнозе в $6,27 млрд.

Общий объем платежей на платформе компании увеличился на 40%, до $311 млрд с $221,7 млрд годом ранее при прогнозе на уровне $295,2 млрд.

По итогам третьего квартала PayPal ожидает выручку в диапазоне от $6,15 млрд до $6,25 млрд. Скорректированная прибыль на акцию, согласно прогнозу компании, составит $1,07.

Аналитики в среднем прогнозировали выручку в третьем квартале на уровне $6,44 млрд и скорректированную прибыль на уровне $1,14 на акцию.

Число новых активных аккаунтов в системе PayPal во втором квартале выросло на 11,4 млн - до 408 млн.

По итогам всего 2021 года PayPal ожидает повышения общего объема платежей примерно на 30%, выручки - на 20% (до $25,75 млрд), скорректированной прибыли - на 21% (до $4,7 на акцию). Также компания улучшила прогноз роста числа новых активных аккаунтов до 52-55 млн по сравнению с ранее ожидавшимися около 50 млн.

PayPal улучшила годовой прогноз общего объема платежей и теперь ожидает его повышения на 33%-35% против ранее ожидавшихся 30%.

Котировки акций PayPal снизились на дополнительных торгах в среду на 5,3% после опубликования отчетности. С начала года капитализация компании увеличилась на 28,9%.

PayPal США

Новости по теме

Новости

"Мосбиржа" отметила связь активности частных инвесторов и спортивных соревнований

"Мосбиржа" отметила связь активности частных инвесторов и спортивных соревнований

ФАС начала проверку крупных частных топливных трейдеров

ФАС начала проверку крупных частных топливных трейдеров

СП Сбера и Mail.ru удвоило квартальный убыток при росте выручки в 3,5 раза

Сбербанк удвоил полугодовую прибыль по МСФО

Сбербанк удвоил полугодовую прибыль по МСФО

Структура "Росатома" заинтересовалась добычей лития в России

Структура "Росатома" заинтересовалась добычей лития в России

Минэкономразвития оценило рост ВВП РФ за I полугодие в 4,6%

Пандемия коронавируса

Netflix введет обязательную вакцинацию для участников киносъемок

Netflix введет обязательную вакцинацию для участников киносъемок

Глава ФРС признал, что рост инфляции в США превысил прогнозы

Глава ФРС признал, что рост инфляции в США превысил прогнозы

Ford неожиданно отчитался о прибыли в $561 млн во II квартале

Ford неожиданно отчитался о прибыли в $561 млн во II квартале

ВВП РФ во II кв. 2021 года вырос на 10,1% к II кв. 2020 года

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');