PayPal сократила квартальную прибыль на 23%

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Во II квартале 2021 года американская платежная система PayPal Holdings сократила чистую прибыль на 23%, но увеличила выручку.

Чистая прибыль компании в апреле-июне составила $1,18 млрд, или $1 в расчете на акцию против $1,53 млрд, или $1,29 на акцию, годом ранее. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $1,12 на акцию.

Скорректированная прибыль PayPal выросла до $1,15 на акцию с $1,07 годом ранее.

Выручка компании выросла на 17%, до $6,24 млрд против $5,26 млрд годом ранее при прогнозе в $6,27 млрд.

Общий объем платежей на платформе компании увеличился на 40%, до $311 млрд с $221,7 млрд годом ранее при прогнозе на уровне $295,2 млрд.

По итогам третьего квартала PayPal ожидает выручку в диапазоне от $6,15 млрд до $6,25 млрд. Скорректированная прибыль на акцию, согласно прогнозу компании, составит $1,07.

Аналитики в среднем прогнозировали выручку в третьем квартале на уровне $6,44 млрд и скорректированную прибыль на уровне $1,14 на акцию.

Число новых активных аккаунтов в системе PayPal во втором квартале выросло на 11,4 млн - до 408 млн.

По итогам всего 2021 года PayPal ожидает повышения общего объема платежей примерно на 30%, выручки - на 20% (до $25,75 млрд), скорректированной прибыли - на 21% (до $4,7 на акцию). Также компания улучшила прогноз роста числа новых активных аккаунтов до 52-55 млн по сравнению с ранее ожидавшимися около 50 млн.

PayPal улучшила годовой прогноз общего объема платежей и теперь ожидает его повышения на 33%-35% против ранее ожидавшихся 30%.

Котировки акций PayPal снизились на дополнительных торгах в среду на 5,3% после опубликования отчетности. С начала года капитализация компании увеличилась на 28,9%.