PayPal с 31 июля откажется от внутренних переводов по России

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Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Платежная система PayPal с 31 июля отказывается от осуществления клиентских внутренних переводов и платежей по России, говорится в материалах компании.

"Мы будем поддерживать только международные платежи: Вы сможете использовать услуги PayPal в обычном режиме, но только для осуществления платежей зарубежным пользователям PayPal и для получения платежей от зарубежных пользователей PayPal", - указано в материалах.

Компания поясняет, что клиенты не смогут отправлять пользователям PayPal в России платежи и также получать платежи от российских клиентов.

Как сообщалось, российские банки с 1 июля 2020 года должны направлять в ЦБ информацию об иностранных поставщиках платежных услуг. Cоответствующий закон был принят в июле 2019 года. В апреле 2020 года корпорация "МаниГрам Пэймент Системс" стала первым оператором в реестре операторов иностранных платежных систем ЦБ РФ, другие системы в реестр пока не включены.