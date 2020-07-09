Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:30Заразились
на 09.07В России 707 301+6 509В мире 12 041 480+211 878

PayPal с 31 июля откажется от внутренних переводов по России

PayPal с 31 июля откажется от внутренних переводов по России
Фото: Reuters

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Платежная система PayPal с 31 июля отказывается от осуществления клиентских внутренних переводов и платежей по России, говорится в материалах компании.

"Мы будем поддерживать только международные платежи: Вы сможете использовать услуги PayPal в обычном режиме, но только для осуществления платежей зарубежным пользователям PayPal и для получения платежей от зарубежных пользователей PayPal", - указано в материалах.

Компания поясняет, что клиенты не смогут отправлять пользователям PayPal в России платежи и также получать платежи от российских клиентов.

Как сообщалось, российские банки с 1 июля 2020 года должны направлять в ЦБ информацию об иностранных поставщиках платежных услуг. Cоответствующий закон был принят в июле 2019 года. В апреле 2020 года корпорация "МаниГрам Пэймент Системс" стала первым оператором в реестре операторов иностранных платежных систем ЦБ РФ, другие системы в реестр пока не включены.

PayPal РФ

Новости

Греф предложил сделать из школьных телевизоров суперкомпьютеры

Британские парламентарии обнародуют доклад о влиянии России на британскую политику

Источник назвал бизнес-конкуренцию мотивом одного из убийств, вменяемых Фургалу

В Москве и Петербурге из-за COVID-19 не разрешили митинги кампании "Нет!" против поправок

Верзилову назначили психиатрическую экспертизу из-за отравления в 2018 году

Верзилову назначили психиатрическую экспертизу из-за отравления в 2018 году

Предварительный список стран для открытия авиасообщения удивил туроператоров РФ

Предварительный список стран для открытия авиасообщения удивил туроператоров РФ

ВТБ выиграл у Сбербанка борьбу за контракт с московским метро

ВТБ выиграл у Сбербанка борьбу за контракт с московским метро

Оператор платежных карт "Мир" потратил на пиар 3,4 млрд рублей

ЦИК задумался об увеличении периода голосования на выборах осенью из-за COVID-19

Путин отметил, что голосование по Конституции не привело к вспышке коронавируса

Путин отметил, что голосование по Конституции не привело к вспышке коронавируса
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');