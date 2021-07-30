Рынок акций США вырос несмотря на слабые экономические данные

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США выросли по итогам торгов в четверг, при этом Dow Jones Industrial Average и S&P 500 коснулись сессионных рекордов несмотря на данные, указывающие на замедление темпов восстановления американской экономики.

Оптимизм инвесторов относительно сезона корпоративной отчетности в США и обещания Федеральной резервной системы (ФРС) придерживаться мягкой монетарной политики перевешивает риски, связанные с ростом заболеваемости коронавирусом, пишет Trading Economics.

Экономика США во втором квартале выросла на 6,5% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США. Результат оказался хуже среднего прогноза аналитиков, опрошенных Trading Economics, которые ожидали роста на уровне 8,5%. Респонденты The Wall Street Journal предполагали еще более значительный подъем - на 9,1%.

ВВП в первом квартале, согласно пересмотренным данным, вырос на 6,3%. Ранее сообщалось об увеличении этого показателя на 6,4%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 24 тыс. - до 400 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 424 тыс., а не 419 тыс., как сообщалось ранее. Это был максимальный показатель за последние два месяца. Аналитики в среднем ожидали снижения до 380 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, свидетельствуют данные Trading Economics.

Сокращение числа заявок говорит о том, что распространение нового штамма COVID-19 "дельта" пока не оказывает существенного негативного влияния на экономику, отмечает MarketWatch.

Индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США на вторичном рынке (pending home sales) в июне опустился на 1,9% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, свидетельствуют данные Национальной ассоциации риелторов (NAR). Снижение зафиксировано впервые за последние четыре месяца. В мае показатель вырос на 13,4%. В июне по сравнению с предыдущим месяцем падение индикатора составило также 1,9%. В мае относительно предыдущего месяца индекс вырос на рекордные 8,3%.

Федрезерв заявил по итогам заседания 27-28 июля, что американская экономика продолжает восстанавливаться несмотря на возобновившийся рост заболеваемости COVID-19 и центробанк не намерен спешить со сворачиванием стимулов.

Ранее ФРС сохранила базовую ставку в диапазоне 0-0,25% годовых и пообещала продолжать ежемесячный выкуп активов на общую сумму $120 млрд "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности". Руководители Федрезерва дали понять, что они продвинулись в обсуждении вопроса об уменьшении объемов выкупа активов, однако по-прежнему не решили, когда стоит приступить к сокращению. Председатель ФРС Джером Пауэлл признал, что в этом году потребительские цены в США растут намного быстрее, чем прогнозировал он и другие представители Федрезерва. Инфляция "может оказаться более высокой и устойчивой, чем мы ожидали", сказал Пауэлл в ходе традиционной пресс-конференции после окончания июльского заседания американского ЦБ. В то же время он отметил, что усиление инфляции в США является временным, и как только экономика вернется в нормальное русло, потребительские цены, вероятно, снизятся.

Котировки акций Facebook Inc. снизились на 4% по итогам торгов в четверг. Американская компания, которой принадлежит крупнейшая в мире одноименная социальная сеть, во втором квартале увеличила чистую прибыль вдвое, выручку - на 56%.

Акции Ford Motor Co. подорожали на 3,8%. Американский автопроизводитель неожиданно зафиксировал чистую прибыль во втором квартале 2021 года, хотя показатель был вдвое ниже, чем годом ранее.

Цена бумаг PayPal Holdings упала на 6,2%. Американская платежная система во втором квартале 2021 года сократила чистую прибыль на 23%, но увеличила выручку, при этом прогноз компании на текущий квартал не оправдал надежд экспертов.

Бумаги американской MasterCard Inc. прибавили в цене 1,4%. Одна из крупнейших платежных систем в мире во втором квартале текущего года увеличила чистую прибыль на 46%.

Рыночная стоимость Comcast Corp. выросла на 0,2%. Крупнейший американский интернет-провайдер и оператор кабельного телевидения увеличил чистую прибыль во втором квартале 2021 года на 25,1%, выручку - на 20,4%, при этом результаты превзошли ожидания рынка.

Акции американской Qualcomm Inc. подскочили на 6%. Один из крупнейших в мире производителей полупроводниковых компонентов увеличил чистую прибыль более чем вдвое в третьем квартале текущего финансового года.

Капитализация Merck & Co. уменьшилась на 1,8%. Эта американская фармацевтическая компания сократила чистую прибыль примерно вдвое во втором квартале 2021 года, при этом скорректированный показатель совпал с прогнозами, а выручка превзошла ожидания рынка.

Бумаги Hilton Worldwide Holdings подорожали на 3,8%. Американская гостиничная сеть вернулась к чистой прибыли во втором квартале 2021 года, при этом скорректированный показатель превзошел ожидания рынка, тогда как выручка не оправдала прогнозов.

Котировки акций Hershey Co. повысились на 1,1%. Американский производитель шоколада во втором квартале увеличил чистую прибыль на 12%, скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания аналитиков.

Акции Keurig Dr Pepper Inc. потеряли в цене 1,1%. Американский производитель безалкогольных напитков, чая, кофе, а также кофемашин и комплектующих во втором квартале увеличил чистую прибыль в полтора раза.

Капитализация Uber Technologies Inc. снизилась на 3,1% на сообщениях, что японская SoftBank Group Corp. продает треть своей доли в американской компании.

Котировки бумаг Didi Global Inc. подскочили на торгах в Нью-Йорке на 11,2%, однако рост цен замедлился после того, как оператор крупнейшего в Китае сервиса онлайн-заказа такси опроверг сообщения СМИ о том, что он может снова стать частной компанией. Подъем котировок в ходе предварительных торгов достигал 45%.

Бумаги американского производителя электрогрузовиков Nikola Corp. рухнули на 15,2% на новостях о том, что основатель компании Тревор Милтон был обвинен в мошенничестве с ценными бумагами. Как следует из обвинительного заключения, подготовленного окружной прокуратурой Манхэттена, Милтон вводил инвесторов в заблуждение относительно разрабатываемых компанией продуктов и технологий.

Котировки акций Robinhood Markets Inc., оператора платформы для торговли на фондовом рынке, в ходе дебютных торгов упали ниже цены первичного размещения. Robinhood накануне провела IPO на бирже Nasdaq на $2,1 млрд. Компания и ее акционеры продали в общей сложности 55 млн бумаг по цене $38. Таким образом, размещение прошло по нижней границе заявленного ранее ценового диапазона - $38-42. На открытие рынка в четверг котировки составляли также $38, однако к концу торгов они опустились до $34,82.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка вырос на 153,6 пункта (0,44%) и составил 35084,53 пункта. Ранее в ходе торгов он достиг сессионного рекорда на уровне 35171,52 пункта.

Standard & Poor's 500 набрал 18,51 пункта (0,42%), завершив торги на отметке 4419,15 пункта. В ходе сессии индикатор поднимался до 4429,97 пункта.

Nasdaq Composite прибавил по итогам торгов 15,68 пункта (0,11%) и составил 14778,26 пункта.