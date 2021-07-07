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ВТБ в I полугодии увеличил чистую прибыль по РСБУ в 2,5 раза

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - ВТБ в первом полугодии 2021 года увеличил чистую прибыль по РСБУ в 2,5 раза год к году, до 129,5 млрд рублей, сообщил журналистам главный бухгалтер ВТБ Михаил Коваленко.

В июне прибыль ВТБ по российским стандартам бухучета составила 17,5 млрд рублей против 25,4 млрд рублей месяцем ранее.

Чистый процентный доход ВТБ за первое полугодие вырос на 28,7%, до 287 млрд рублей. Доход банка от вложений в ОФЗ в первом полугодии составил 33 млрд рублей.

Чистый комиссионный доход показал прирост на 36,3%, составив 77,8 млрд рублей, благодаря брокерским комиссиям, расчетно-кассовому обслуживанию и услугам платежной инфраструктуры.

Расходы на резервы в первом полугодии составили 58,5 млрд рублей, снизившись на 42,8%.

Расходы на персонал и административные расходы составили 95,1 млрд рублей, показав прирост на 5%.

Норматив достаточности капитала ВТБ Н1 на конец июня составил 11,89%.

Суммарный кредитный портфель составил 12,6 трлн рублей, увеличившись на 6,6% за первое полугодие и на 0,4% за июнь. При этом кредиты физическим лицам выросли на 16,6% и 3,7% с начала года и за июнь 2021 года соответственно, достигнув 3,8 трлн рублей (30,2% суммарного кредитного портфеля).

Корпоративный кредитный портфель сократился за июнь на 0,9%, с начала года показал прирост на 2,8%, до 8,8 трлн рублей.

Средства клиентов на 1 июля составили 15,6 трлн рублей, увеличившись за первое полугодие на 15,1%, за июнь прирост составил 1,1%.

Михаил Коваленко ВТБ

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