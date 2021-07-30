ВТБ получил 2,6 млрд рублей от продажи гостиницы "Пекин"

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Группа ВТБ получила 2,6 млрд рублей доходов от продажи 100% гостиницы "Пекин", говорится в отчете банка по МСФО.

Группа в середине июня 2021 года закрыла сделку по продаже "Пекина" компании "Гостиничный Комплекс "Жемчужина", владеющей одноименным отелем в Сочи. Сделку планировалось закрыть еще в середине прошлого года, но покупатель перевел только часть средств в виде задатка и ВТБ ждал вторую часть платежа от "Жемчужины".

Собрание акционеров ГК "Жемчужина" в декабре 2019 года приняло решение приобрести акции ГОК "Пекин" за 4,8 млрд рублей. Основным активом продаваемой компании является здание гостиницы общей площадью около 26 тыс. кв. м, расположенное на земельном участке 5,6 тыс. кв. м.

Гостиница "Пекин" построена в 1939-1958 годах в центре Москвы по проекту архитектора Дмитрия Чечулина. Объект располагается на пересечении Тверской улицы и Садового кольца по адресу ул. Большая Садовая, д. 5.

В июне 2019 года группа ВТБ уже пыталась продать гостиницу на открытых торгах за 5,67 млрд рублей, но аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

Согласно списку аффилированных лиц, на конец 2020 года 34,04% акций ГК "Жемчужина" принадлежало кипрской Pecomalco Investments Limited, конечный бенефициар неизвестен.