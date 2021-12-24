ВТБ не нашел желающих купить гостиницу рядом с Казанским кремлем

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Объявленный АО "Гостиничная компания" (ходит в группу ВТБ) аукцион по продаже гостиницы Courtyard Kazan Kremlin в историческом центре Казани признан несостоявшимся, говорится в материалах торговой площадки "Росэлторг".

На торги не поступило заявок.

В сентябре 2021 года "Гостиничная компания" выставила отель на аукцион на повышение со стартовой ценой 762 млн рублей.

Четырехзвездочная гостиница Courtyard by Mariott Kazan Kremlin расположена в 100 метрах от стен Казанского кремля. В лот входят шестиэтажное (с учетом подземного этажа) здание гостиницы площадью 7 тысяч кв. метров, ее движимое имущество и участок площадью 1,8 тысячи кв. метров.

Нынешний владелец приобрел гостиницу в ноябре 2018 года.

На сайте "Гостиничной компании" сообщается, что она основана в декабре 2009 года мэрией Москвы как крупнейший гостиничный холдинг, призванный объединить гостиничные активы столицы. В 2013 году "Гостиничная компания" вошла в группу ВТБ, в январе 2016 года получила статус управляющей компании. В портфеле компании сейчас четыре брендовых объекта категорий 4 и 5 звезд в трех регионах и 132 апартамента премиум-класса в Москве и Сочи.