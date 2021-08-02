Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,5-0,6%

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен большинства blue chips вслед за мировыми фондовыми площадками на ожиданиях сохранения стимулирующей политики мировых центробанков, сдерживающим фактором выступает проседающая нефть на опасениях по поводу распространения коронавируса (зафиксирован рост числа заражений в Китае и ряде регионов Северо-Восточной Азии). Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов выросли на 0,5-0,6%, во "втором эшелоне" продолжилось ралли бумаг "Трубной металлургической компании" на новостях о дивидендах.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3793,39 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1634,12 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,4%.

Доллар просел до 73,1 рубля (-0,06 рубля).

Подорожали акции UC Rusal (+1,4%), "АЛРОСА" (+1,3%), "Газпрома" (+1,3%), "РусГидро" (+1,2%), "Северстали" (+1,1%), "Интер РАО" (+0,9%), "ММК" (+0,7%), расписки TCS Group (+0,7%), бумаги "МТС" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Норникеля" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), Московской биржи (+0,5%), "Татнефти" (+0,5%), расписки OZON (+0,5%).

Планы ТМК по дивидендам

Акции "Трубной металлургической компании" выросли до 112,82 рубля (+13,2%), обновив максимум с середины 2011 года. В минувшую пятницу акции ТМК подскочили на 37,2% на новостях, что совет директоров компании рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за 6 месяцев 2021 года в размере 17,71 руб. на акцию за счет чистой прибыли, а также нераспределенной прибыли прошлых лет.

Общий размер выплат может составить 18,3 млрд рублей. Датой закрытия реестра на получение дивидендов рекомендовано установить 17 сентября. Суммарные дивидендные выплаты ТМК за 2020 год составили 12,67 рубля на акцию на общую сумму 13,1 млрд рублей.

Чистая прибыль ПАО "Казаньоргсинтез" (+0,1% и +1,9% "префы") в первом полугодии 2021 года по РСБУ составила 14,7 млрд рублей, говорится в бухгалтерской отчетности компании. Это в 3,6 раза выше показателя годом ранее (4,05 млрд рублей),

Чистая прибыль ПАО "Нижнекамскнефтехим" (+2,1% и +2,1% "префы") в первом полугодии 2021 года по РСБУ составила 24,9 млрд рублей против 2,9 млрд рублей чистой прибыли в том же периоде прошлого года, говорится в бухгалтерской отчетности компании. Таким образом, показатель возрос в 8,6 раза.

Оценки аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в понедельник можно назвать позитивным даже при дешевеющей нефти. Азиатские рынки растут, включая индексы Китая. Слабая статистика по производственной активности в КНР намекает о возможных стимулах со стороны правительства. Рынок акций РФ в понедельник может попытаться вернуться к уровню 3800 пунктов по индексу МосБиржи.

Нефть дешевеет на опасениях снижения спроса со стороны Китая и роста предложения на глобальном рынке, поскольку в августе ОПЕК+ повышает добычу на 400 тыс. б/с, а Саудовская Аравия полностью ликвидирует свое добровольное сокращение производства. Снижение индексов деловой активности в промышленности Китая намекает на параллельное сокращение потребления нефтепродуктов. Кроме того, в ряде провинций ухудшается обстановка из-за распространения штамма COVID-19 "дельта", хотя местные власти не вводят какие-либо жесткие ограничения.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов ожидает в начале августа отката нефти Brent к середине целевого диапазона $70-75 за баррель.

Некоторое давление на настроения участников рынка оказывают публикации более слабых, чем ожидалось, PMI в промышленности КНР: и официальный PMI, вышедший в выходные, и PMI от Caixin, обнародованный 2 августа, вплотную приблизились к уровню 50 пунктов (составили 50,4 и 50,3 соответственно, минимумы более чем за год). Статистика указывает на дальнейший, хотя и плавный, спад темпов роста деловой активности в КНР. Пятничные данные Baker Highes по активным буровым в США показали символическое снижение их числа на прошлой неделе (на 2 штуки, до 385 единиц), что оказало лишь локальную поддержку рынку нефти. В начале недели скорее вероятно умеренное возвратное движение нефтяных котировок с откатом фьючерса на Brent в середину диапазона $70-75 за баррель, считает эксперт.

Как отмечает генеральный директор ИК "Иволга Капитал" Андрей Хохрин, сколько бы ни хоронили "бычий" тренд на рынке акций США, он остается в силе и в ближайшие недели в целом сохранится. Нефть Brent в ближайшее время останется в коридоре $70-80 за баррель. Российский фондовый рынок также пока сохраняет оптимизм, недавняя коррекция акций продолжит выкупаться.

В США индексы акций в пятницу снизились на 0,4-0,7% и завершили неделю с потерями на фоне возобновившихся опасений по поводу роста числа заражений коронавирусом. Между тем за месяц все три основных индикатора продемонстрировали рост.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил телеканалу ABC, что страну вновь ждет ухудшение эпидемиологической ситуации, однако рост заболеваемости COVID-19 не приведет к повторному введению режимов изоляции.

По данным портала Worldometers, США находятся на первом месте в мире как по общему числу выявленных за время пандемии случаев COVID-19, так и по количеству летальных исходов от коронавируса. В США выявлено свыше 35,7 млн случаев заражения COVID-19, и свыше 629 тыс. из них имели летальный исход. Более 29,6 млн человек выздоровели.

В Азии в понедельник индексы акций растут (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, китайский Shanghai Composite - на 1,9%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,9%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,6%), несмотря на опасения по поводу распространения коронавируса и слабые статистические данные из Китая.

Новые случаи заражения в Китае зафиксированы в провинциях Цзянсу, Хунань, Хубэй, Шаньдун, Хэнань, Хайнань, Юньнань и в Пекине. Рост числа случаев заболевания эксперты связывают с распространением штамма "дельта".

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в июле снизился до минимума с апреля 2020 на фоне роста заболеваемости COVID-19. Индикатор опустился до 50,3 пункта по сравнению с 51,3 пункта месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали его снижения до 51 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics. Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены утром в понедельник снижаются из-за опасений по поводу распространения коронавируса на фоне роста числа заражений в Китае и ряде регионов Северо-Восточной Азии.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $74,68 за баррель (-1% и +0,4% в пятницу), сентябрьская цена WTI - $73,26 за баррель (-0,9% и +0,5% в пятницу).

Власти Нанкина с населением более 9,3 млн поместили в режим изоляции сотни тысяч человек. Как сообщил в воскресенье телеканал Channel News Asia, власти КНР в попытках справиться с новой вспышкой COVID-19, источником которой стали рабочие аэропорта Нанкина, проверяют на возможное наличие коронавируса миллионы жителей страны.

Локдауны были также объявлены в Австралии, Таиланде и на Филиппинах.