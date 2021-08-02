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ФАС разрешил "Мосэнерго" покупку 100% "Русэнергосбыта" при исполнении условий

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ удовлетворила ходатайство ПАО "Мосэнерго" о приобретении 100% долей в уставном капитале ООО "Русэнергосбыт", но при выполнении ряда условий, говорится в сообщении ведомства.

"Мосэнерго" получила от ФАС предписание обеспечить точное и качественное планирование объемов покупки электроэнергии на оптовом рынке с предоставлением ежеквартальной отчетности в антимонопольную службу. Требование обусловлено тем, что "Мосэнерго" осуществляет деятельность по производству электрической энергии на оптовом рынке, а "Русэнергосбыт" занимается ее куплей-продажей, объяснили в ФАС.

О том, что "Газпром энергохолдинг" (основной акционер "Мосэнерго") может быть заинтересован в приобретении "Русэнергосбыта", "Интерфаксу" ранее сообщали несколько собеседников на энергорынке и знакомые с планами компании.

Один из них говорил, что в кулуарах ПМЭФ делегация ГЭХа встречалась с делегацией Enel. Собеседник, близкий к одной из сторон, уточнял "Интерфаксу", что вопрос продажи сбыта появляется чуть ли не ежегодно "с момента его создания", пока никаких предметных переговоров не было. В этот же день в ГЭХе "Интерфаксу" говорили, что у компании "нет интереса" к приобретению сбыта.

При этом уже в июле "Мосэнерго" заказало консультационные услуги по анализу активов и сопровождению сделки, следует из материалов генерирующей компании. Речь шла о 50,5% долей участия в ООО "Русэнергосбыт".

"Русэнергосбыт" - одна из крупнейших в РФ энергосбытовых компаний, основным клиентом которой является ОАО "РЖД". "Группа ЕСН" Григория Березкина владеет 50,5% долей энергокомпании. Еще 49,5% принадлежит итальянской Enel.

"Газпром энергохолдинг" объединяет электроэнергетические активы ПАО "Газпром" - ПАО "Мосэнерго", ПАО "ОГК-2", ПАО "МОЭК" и ПАО "ТГК-1" и является их мажоритарием. Компания на 100% принадлежит "Газпрому".

ФАС России Русэнергосбыт

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