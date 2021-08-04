Toyota увеличила квартальную выручку на 72%

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. увеличил выручку в первом квартале финансового года, начавшегося в апреле 2021 года, на 72% на фоне роста продаж по всему миру.

Чистая прибыль компании в апреле-июне составила 897,8 млрд иен ($8,23 млрд) против 158,8 млрд иен годом ранее. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 696,15 млрд иен.

Квартальная выручка Toyota увеличилась до 7,936 трлн иен с 4,6 трлн иен годом ранее. Это показатель также превзошел прогноз аналитиков FactSet, которые ожидали выручку в 7,447 трлн иен.

Операционная прибыль увеличилась до 997,4 млрд иен с 13,9 млрд иен за аналогичный период прошлого финансового года. В Японии операционная прибыль увеличилась более чем в 6 раз, до 518,5 млрд иен, в Северной Америке она составила 248,8 млрд иен против убытка в 68,5 млрд иен годом ранее. В Европе этот показатель также свидетельствует о достигнутой рентабельности, составив 30 млрд иен по сравнению с убытком в 21,9 млрд иен.

Продажи автомобилей Toyota в минувшем квартале увеличились на 49,3%, до 2,759 млн автомобилей. Реализация автомобилей в Японии увеличилась на 29,9%, за рубежом - более чем вдвое.

По прогнозу Toyota, в текущем фингоду, который началася в апреле 2021 года, продажи автомобилей достигнут 10,6 млн. Компания ожидает увеличения чистой прибыли в текущем году на 2,4%, до 2,3 трлн иен, выручки - на 10%, до 30 трлн иен.

С начала 2021 года рыночная капитализация компании выросла на 25,3%.