Компания Абрамовича подала в ФАС ходатайство на прямую долю в "Распадской"

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Структура Абрамовича Greenleas International (владеет 28,64% в Evraz) подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о приобретении 26,74% ПАО "Распадская", сообщило ведомство.

Как сообщалось, Evraz до конца года планирует завершить выделение угольных активов за периметр группы. Их деконсолидация может пройти через распределение акций угольной компании, находящихся в прямом владении Evraz (около 90,9%), всем акционерам пропорционально их долям.

"Продолжается работа по определению механизма и конкретных сроков (выделения угольных активов - ИФ). Мы надеемся, что это произойдет до конца года. В результате этого выделения сегодняшние акционеры Evraz получат возможность владеть акциями "Распадской" напрямую. Что касается привлечения каких-то других инвесторов в капитал угольного бизнеса, таких планов у нас нет", - говорил CEO Evraz Александр Фролов журналистам в начале августа, отметив, что он также планирует оставаться акционером "Распадской".

В начале этого года Evraz заявил, что рассматривает возможность выделения угольного бизнеса, консолидированного на "Распадской". В апреле совет директоров компании одобрил дальнейшую проработку деконсолидации угольных активов.

Evraz владеет около 90,9% ПАО "Распадская", еще 2,5% - на балансе этого общества после выкупа у миноритарных акционеров в рамках оферты. Free float составляет около 6,5%.

Evraz - крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания и один из крупнейших производителей ванадия в мире. Крупнейший акционер - Роман Абрамович (контролирует 28,64%), Александр Абрамов контролирует 19,32% капитала, Александр Фролов - 9,65%, Геннадий Козовой владеет 5,74%, Максим Воробьев - 3,01%.