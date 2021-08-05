Решетников заявил, что соглашения по ценам на масло продлевать не будут

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Действие ценовых соглашений по подсолнечному маслу в РФ завершатся в установленный срок - 1 октября, продление не планируется, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Постоянно действующих механизмов, которые приняты (для регулирования рынка подсолнечника и подсолнечного масла - ИФ) будет достаточно, поэтому соглашения закончат свое действие", - сказал он.

Ранее о том, что продлевать соглашения необходимости нет, заявлял и Минсельхоз.

Как сообщалось, соглашения, фиксирующие цены на подсолнечное масло, между Минпромторгом, Минсельхозом, поставщиками и ритейлерами были подписаны 16 декабря 2020 года в связи с резким ростом цен на эту продукцию. Они предусматривают, что оптовая цена масла не должна превышать 95 рублей, розничная - 110 рублей за 1 литр.

Первоначально соглашения были рассчитаны до 1 апреля, но затем были продлены до 1 октября.

Соглашения, фиксирующие цены на определенном уровне, были заключены и на рынке сахара, но срок их действия закончился 1 июня этого года.

С 1 сентября поставки подсолнечного масла на экспорт будут ограничиваться плавающей 70%-ной пошлиной. Ее будут взимать с разницы между базовой ценой ($1 тыс. за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента ($50 за 1 тонну). Для установления индикативной цены Минсельхозу поручено вести постоянный мониторинг рынка. Информация о размере пошлины будет оперативно размещаться на сайтах госорганов. Этот механизм будет действовать до 31 августа 2022 года.

Экспорт подсолнечника с 1 июля этого года облагается пошлиной 50%, но не менее $320 за 1 тонну. Срок ее действия - по 31 августа 2022 года.