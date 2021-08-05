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Прибыль Moderna во II квартале существенно превысила ожидания

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Американская биотехнологическая компания Moderna Inc вышла на прибыльный уровень во втором квартале 2021 года, при этом прибыль существенно превысила ожидания на фоне продажи 199 млн доз вакцины от коронавируса, разработанной компанией.

Как сообщается в пресс-релизе Moderna, ее чистая прибыль в апреле-июне составила $2,78 млрд, или $6,46 в расчете на акцию, по сравнению с чистым убытком в $117 млн, или $0,31 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

ЭкономикаModerna впервые получила квартальную прибыль, продав COVID-вакцину на $1,7 млрдЧитать подробнее

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль на уровне $4,96 на акцию.

Выручка Moderna в минувшем квартале подскочила до $4,35 млрд с $67 млн годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал показатель на уровне $4,21 млрд.

Продажи вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 во втором квартале составили $4,2 млрд.

В текущем году Moderna намерена произвести от 800 млн до 1 млрд доз вакцины, говорится в пресс-релизе компании. В 2022 году объем производства, как ожидается, увеличится до 2-3 млрд доз.

Moderna подписала контракты на продажу вакцин в текущем году стоимостью $20 млрд и в следующем году – стоимостью $12 млрд.

Акции Moderna в ходе предварительных торгов в четверг дешевеют на 4%. С начала текущего года капитализация компании увеличилась на 301,1%, до $155,2 млрд.

Moderna

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