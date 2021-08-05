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"Роснефть" в период пикового спроса изменила график ремонтов НПЗ

Компания также максимизировала продажи топлива на бирже

"Роснефть" в период пикового спроса изменила график ремонтов НПЗ
Фото: Игорь Онучин/ТАСС

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - "Роснефть" в период пикового спроса на нефтепродукты скорректировала план-график ремонта крупнейших НПЗ, а также максимизировала продажи топлива на бирже, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Обеспечение внутреннего рынка моторным топливом и бесперебойность поставок - безусловный приоритет "Роснефти". Даже в условиях отрицательной рентабельности розничного сегмента "Роснефть" увеличивает объем производства топлива, максимально задействуя все производственные мощности с целью снижения угрозы дефицита на внутреннем рынке и стабилизации цен. В период пикового спроса компания скорректировала план-график ремонта крупнейших НПЗ, а также максимизировала продажи топлива на бирже", - заявили в компании.

Источники агентства на топливном рынке сообщили, что "Роснефть" перенесла ремонт на Рязанской нефтеперерабатывающей компании (НПК), который должен был начаться 4 августа, на 2 недели вправо, а также незначительно сдвинула ремонт на Ангарской нефтехимической компании (НХК), старт которого был запланирован на 10 августа.

"Роснефть" отмечает, что в совокупном объеме биржевых продаж ее доля составила с начала года (на 27 июля) 46% по автобензинам и 42% по дизельному топливу. Объемы моторного топлива, поставляемого компанией на биржу, традиционно значительно превышают установленные нормативы.

Так, в июле этого года "Роснефть" реализовала на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 24% от производства автобензинов при нормативе 11% (показатель с начала года составил 25%) и 23% от производства дизеля при нормативе 7,5% (показатель с начала года - 16%). Компания также обеспечивает стабильную работу собственной сети АЗС (крупнейшей в России, около 3 тысяч заправок).

"Таким образом, компания в одиночку несет основную часть нагрузки, которая должна быть распределена между всеми участниками топливного рынка, так как поддержание стабильности и удовлетворение растущего спроса возможно исключительно за счет совокупного увеличения объемов производства и суммарных отгрузок на внутренний рынок, что достижимо при условии увеличения маржинальности переработки", - заявил представитель "Роснефти".

Роснефть

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