Сбербанк выплатит возмещения вкладчикам мордовского КС банка

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выбрало Сбербанк России в качестве банка-агента для выплаты страхового возмещения вкладчикам лишенного лицензии КС банка (город Саранск, Мордовия), говорится в сообщении АСВ.

Выплаты будут организованы в населенных пунктах, где имелись структурные подразделения КС банка. Для этого будут задействованы 126 структурных подразделений Сбербанка в 13 субъектах РФ, в том числе в Мордовии - 36 структурных подразделений, расположенных во всех районах республики.

По информации АСВ, о точной дате начала выплат страхового возмещения будет сообщено дополнительно, не позднее 13 августа.

По оценкам агентства, 99,5% вкладчиков КС банка получат возможность возместить свои вклады полностью за счет выплаты страхового возмещения из Фонда обязательного страхования вкладов. Сбербанк будет осуществлять выплату возмещения вкладчикам КС банка в течение не менее 1 года.

Как сообщалось ранее, Банк России 6 августа 2021 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КС банка. Регулятор отмечал, что банк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери и нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность. К нему трижды применялись меры, в том числе трижды вводились ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков.

Деятельность банка, как полагает ЦБ, была ориентирована на обслуживание интересов собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась значительная доля кредитного портфеля.

"При этом более 50% задолженности таких компаний составляли проблемные ссуды. В условиях низкого качества кредитного портфеля банк совершал операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала в целях обеспечения формального соблюдения пруденциальных норм деятельности", - сообщает ЦБ.

КС банк является участником системы страхования вкладов. Банк имел офисы в Мордовии, а также в Пензе и Самарской области.

АСВ ранее планировало начать выплаты вкладчикам КС банка не позднее 20 августа. Страховая ответственность по вкладам предварительно оценивается в 9 млрд рублей.

Согласно информации на сайте КС банка, председателю правления банка Владимиру Грибанову принадлежит 52,43% уставного капитала банка (52,51% обыкновенных акций). Бизнесмен является председателем комитета Госсобрания Мордовии по экономической политике, предпринимательству и собственности.

КС банк по итогам второго квартала 2021 года занимал 166-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".