Рынок акций РФ открылся незначительными изменениями индексов

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен большинства blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и дорожающей нефти (Brent поднялась к $72 за баррель); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов не претерпели существенных изменений, акции Сбербанка в целом нейтрально отреагировали на отчет за июль.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3832,29 пункта (-0,04%), индекс РТС - 1653,5 пункта (+0,01%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 0,9%.

Доллар стоит 73,4 рубля (+0,25 рубля).

Подешевели акции "Газпрома" (-0,9%), "Яндекса" (-0,9%), ВТБ (-0,4%), АФК "Система" (-0,4%), Московской биржи (-0,2%), "Магнита" (-0,2%), Polymetal (-0,2%), "Северстали" (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%).

Подорожали акции "Татнефти" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), расписки TCS Group (+0,5%), бумаги "Норникеля" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), Сбербанка (+0,2% и +0,1% "префы"), "Газпром нефти" (+0,2%), "НЛМК" (+0,1%), "Роснефти" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1% и +0,2% "префы"), "МТС" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%).

Сбербанк в июле получил 126,76 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 65,56 млрд руб. годом ранее и 106,85 млрд руб. в июне, сообщил банк. Чистая прибыль за январь-июль выросла до 721,61 млрд руб. против 403,09 млрд руб. годом ранее.

Оценки аналитиков

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в пятницу нейтральный: сырьевые контракты подросли, валюты риска в легком "минусе", азиатские фондовые индексы движутся разнонаправленно. Отечественный рынок акций может провести большую часть дня в консолидации, ожидая статистику по рынку труда в США.

Промышленное производство в Германии сократилось за июнь на 1,3% при ожиданиях роста на 0,5%. Днем в пятницу выйдут цифры по промышленному производству в других странах еврозоны, а ближе к вечеру будут опубликованы американские данные по рынку труда.

В России вышел июльский отчет Сбербанка, бумаги "Трансконтейнера" торгуются последний день с дивидендами 331,06 рубля на акцию. Индекс МосБиржи делает заявку на дальнейший рост после тестирования поддержки 3800 пунктов, считает Кочетков.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Лящук, нефть в пятницу продолжает восстанавливаться после распродаж в первой половине недели, Brent нацелилась на $72 за баррель. Статистика по рынку труда в США определит дальнейшее отношение инвесторов к рисковым активам, в частности, к нефтяным фьючерсам. В пятницу также будут опубликованы данные по количеству буровых установок в США.

В целом, котировки Brent остаются в диапазоне $70-75 за баррель. В субботу будут опубликованы данные торгового баланса Китая, в частности, импорт нефти и нефтепродуктов в эту страну. В случае публикации слабых показателей, котировки Brent могут протестировать отметку $70 за баррель в начале следующей недели.

В США индексы акций накануне выросли на 0,6-0,8%, индекс S&P 500 (+0,6%) завершил сессию на рекордном максимуме. Трейдеры оценивали квартальные отчеты компаний и новую порцию статистических данных, также игроки продолжают внимательно следить за ситуацией с распространением нового штамма COVID-19 "дельта" в мире, пытаясь оценить потенциальные последствия для глобальной экономики.

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро четверга составило 200 239 381, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса число жертв, связанных с COVID-19 заболеваний, достигло 4 256 797 человек.

В пятницу в Азии динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 топчется на уровне четверга).

Внимание инвесторов направлено на данные министерства труда США о безработице в стране в июле, которые будут обнародованы в 15:30 МСК. Эксперты предполагают, что они будут ключевыми для Федеральной резервной системы (ФРС) на фоне того, что регулятор рассматривает возможность ужесточения денежно-кредитной политики.

По оценкам аналитиков, опрошенных MarketWatch, число рабочих мест в экономике страны в прошлом месяце увеличилось на 845 тыс., а уровень безработицы снизился с 5,9% до 5,7%.

Ситуация на нефтяном рынке

На нефтяном рынке цены утром в пятницу продолжают коррекционный отскок вверх, хотя опасения по поводу распространения нового штамма COVID-19 "дельта" в мире по-прежнему ограничивают подъем котировок.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $71,88 за баррель (+0,8% и +1,3% в четверг), сентябрьская цена WTI - $69,67 за баррель (+0,8% и +1,4% накануне).

В среду нефть существенно подешевела после публикации доклада министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране за неделю, завершившуюся 30 июля. Дополнительным негативом в середине недели стали опубликованные данные исследовательской организации ADP, указавшие на неожиданное замедление темпов роста занятости в США в июле.