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ВТБ готов при необходимости увеличить вложения в ОФЗ

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - ВТБ, который наряду со Сбербанком в прошлом году выступил ключевым покупателем на рекордных по объемам привлечения аукционах Минфина, готов и дальше наращивать вложения в облигации федерального займа, заявил глава банка Андрей Костин.

"В целом значение международных банков для российских государственных облигаций сравнительно невелико. Один только ВТБ владеет долей, сопоставимой с долей инвесторов из США, и при необходимости мы можем купить еще больше", - сказал Костин в интервью Handelsblatt в ответ на вопрос о влиянии введенных в этом году санкций США в отношении первичного рынка суверенного долга РФ.

"Это (запрет на участие американских банков в аукционах по размещению ОФЗ - ИФ) не проблема для России и российских банков, потому что у американских инвесторов остается открытым доступ к вторичному рынку", - сказал Костин.

В целом, по мнению главы ВТБ, санкции "беспочвенны, контрпродуктивны и не решают никаких проблем". Нынешние российско-американские отношения Костин, находящийся под персональными санкциями США, охарактеризовал как новую "холодную войну".

ВТБ Андрей Костин США

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