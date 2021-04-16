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Портфель ОФЗ на балансе ВТБ составил около 1,7 трлн рублей

Это больше общего объема вложений инвесторов из США, заявил Андрей Костин

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Портфель облигаций федерального займа (ОФЗ) на балансе ВТБ составляет порядка 1,7 трлн рублей, что больше общего объема вложений американских инвесторов, ситуация на российском рынке из-за санкций не должна ухудшиться, сообщил президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью Bloomberg TV.

"У нас портфель около 1,7 трлн рублей, что больше, чем американские инвесторы держат - 1-1,4 трлн рублей. Всего российские банки имеют около 7,6 трлн рублей (средств, вложенных в ОФЗ - ИФ)", - сказал Костин.

"Я думаю, что ситуация вполне управляемая. Мы ожидаем, что она не станет намного хуже", - прокомментировал он санкции США в отношении российского госдолга.

ВТБ покупает ОФЗ из-за хорошей доходности и высокой ликвидности этих бумаг, заявил Костин. "Это хорошая инвестиция", - отметил глава ВТБ.

Именно ВТБ был ключевым участником на последних перед объявлением американских санкций аукционах Минфина. Так, в эту среду, 14 апреля, банк купил ОФЗ на 276 млрд рублей, обеспечив 72% от рекордного за период с 3 ноября результата (383,7 млрд руб. за два аукциона).

Еще недавно, в конце марта, Костин сообщил, что вложения ВТБ в ОФЗ приближаются к отметке 1 трлн рублей. По его словам, банк еще готов их увеличивать, если Минфин будет наращивать заимствования, которые в последние месяцы заметно сократились.

Накануне, 15 апреля, Минфин США объявил о новых санкциях в отношении российского государственного долга. Как сообщило ведомство, после 14 июня американские финансовые институты не смогут принимать участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях.

ВТБ Андрей Костин США

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