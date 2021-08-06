Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:22Заразились
на 06.08В России 6 402 564+22 660В мире 200 924 905+687 940
Борьба13:30Мужчины, Финал  Россия БелоруссияПодробнееБокс08:00Мужчины, Финал  Куба РоссияПодробнееВелоспорт11:15Женщины, Финал  Великобритания Дания РоссияПодробнее

На Россию приходится две трети поставок вина из Грузии

На Россию приходится две трети поставок вина из Грузии
Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Грузия в январе-июле 2021 года экспортировала 55 млн бутылок натурального виноградного вина (емкостью 0,75 литра), что на 12% больше, чем годом ранее, и на 16,5% больше, чем за тот же период "докоронавирусного" 2019 года, сообщает в пятницу Национальное агентство вина республики. Россия остается главным покупателем грузинских вин.

Выручка от экспорта вина, который в этом году осуществлялся на рынки 58 стран (против 50 стран в 2020 году), за семь месяцев выросла на 9% - до $125 млн.

Поставки на рынок России за январь-июль текущего года увеличились по сравнению с январем-июлем 2020 года на 9% - до 33 094 800 бутылок (60,2% общего объема экспорта).

В пятерку основных импортеров вина из Грузии входят также Украина, куда было поставлено 6 409 700 бутылок, Польша - 3 268 100 бутылок, Китай - 3 143 000 бутылок и Казахстан - 2 150 400 бутылок.

В сообщении отмечается, что наряду с традиционными рынками, экспорт грузинского вина значительно вырос в страны Европы, а также в Турцию, Израиль, Канаду и США.

Кроме вина, Грузия в январе-июле 2021 года экспортировала также 18,6 млн бутылок бренди (емкость 0,5 литра), что на 17% больше, чем за тот же период 2020 года, а также поставляла чачу (грузинская водка), коньячный спирт, виноматериалы. Общий доход от их реализации на внешнем рынке в целом вырос на 14% - до $202,4 млн.

Как сообщалось, в 2020 году Грузия экспортировала 92,4 млн бутылок вина - на 1,2% меньше, чем в 2019 году. В том числе поставки в Россию в прошлом году составили 57,7 млн бутылок вина (62,4% общего объема экспорта).

Грузия Украина Китай Польша Казахстан Национальное агентство вина

Новости по теме

Новости

"Газпром" начал активно отбирать газ из хранилищ после пожара в Уренгое

"Газпром" начал активно отбирать газ из хранилищ после пожара в Уренгое

Путин пообещал повысить НДПИ для металлургов в 2022 году

Связанная с семьей Ткачева винодельня учредила компанию под ресторанный комплекс

Аграрии РФ ищут дополнительные возможности пополнения кормов. Обзор

Аграрии РФ ищут дополнительные возможности пополнения кормов. Обзор

Глава ВТБ Костин стал полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством"

Инфляция в РФ в июле замедлилась до 0,31% на фоне снижения цен на овощи и фрукты

Инфляция в РФ в июле замедлилась до 0,31% на фоне снижения цен на овощи и фрукты

Путин предложил Минстрою запасать готовые домокомплекты на случай ЧС

Росавиация дала допуск восьми авиакомпаниям к рейсам на курорты Египта

Росавиация дала допуск восьми авиакомпаниям к рейсам на курорты Египта

Fitch отзовет рейтинги "Мегафона" по причинам "делового характера"

Пожар на Уренгойском заводе "Газпрома" потушен

Пожар на Уренгойском заводе "Газпрома" потушен
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');