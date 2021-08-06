На Россию приходится две трети поставок вина из Грузии

Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Грузия в январе-июле 2021 года экспортировала 55 млн бутылок натурального виноградного вина (емкостью 0,75 литра), что на 12% больше, чем годом ранее, и на 16,5% больше, чем за тот же период "докоронавирусного" 2019 года, сообщает в пятницу Национальное агентство вина республики. Россия остается главным покупателем грузинских вин.

Выручка от экспорта вина, который в этом году осуществлялся на рынки 58 стран (против 50 стран в 2020 году), за семь месяцев выросла на 9% - до $125 млн.

Поставки на рынок России за январь-июль текущего года увеличились по сравнению с январем-июлем 2020 года на 9% - до 33 094 800 бутылок (60,2% общего объема экспорта).

В пятерку основных импортеров вина из Грузии входят также Украина, куда было поставлено 6 409 700 бутылок, Польша - 3 268 100 бутылок, Китай - 3 143 000 бутылок и Казахстан - 2 150 400 бутылок.

В сообщении отмечается, что наряду с традиционными рынками, экспорт грузинского вина значительно вырос в страны Европы, а также в Турцию, Израиль, Канаду и США.

Кроме вина, Грузия в январе-июле 2021 года экспортировала также 18,6 млн бутылок бренди (емкость 0,5 литра), что на 17% больше, чем за тот же период 2020 года, а также поставляла чачу (грузинская водка), коньячный спирт, виноматериалы. Общий доход от их реализации на внешнем рынке в целом вырос на 14% - до $202,4 млн.

Как сообщалось, в 2020 году Грузия экспортировала 92,4 млн бутылок вина - на 1,2% меньше, чем в 2019 году. В том числе поставки в Россию в прошлом году составили 57,7 млн бутылок вина (62,4% общего объема экспорта).