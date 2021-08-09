Berkshire Hathaway увеличила квартальную прибыль на 6,8%

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Инвестиционная компаниямиллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc. увеличила чистую прибыль во втором квартале 2021 года на 6,8% благодаря сильным результатам подразделения, объединяющего промышленные активы компании.

Чистая прибыль компании в апреле-июне составила $28,1 млрд против $26,3 млрд годом ранее. Прибыль в расчете на акцию класса "A" выросла до $18,488 с $16,314 годом ранее.

Операционная прибыль Berkshire, которая не учитывает волатильные доходы/потери от инвестиций и деривативов, подскочила на 21%, до $6,7 млрд с $5,5 млрд.

Инвестиционный доход Berkshire в минувшем квартале сократился на 32%, до $21,33 млрд. В соответствии с американскими стандартами бухгалтерского учета, этот показатель учитывает изменение стоимости принадлежащих компании акций, и, таким образом, в значительной мере зависит от колебаний фондового рынка.

В связи с этим Баффет рекомендует инвесторам фокусироваться именно на операционных результатах, считая их более показательными.

Операционная прибыль подразделения, которое объединяет железнодорожный, энергетический и коммунальный бизнес, увеличилась на 28%, до $2,26 млрд, страхового подразделения - сократилась на 53%, до $376 млн.

В апреле-июне Berkshire выкупила собственные акции на сумму порядка $6 млрд, с начала текущего года - на $12,6 млрд.

На конец второго квартала свободные денежные средства компании составляли $144,1 млрд по сравнению с $145,4 млрд на конец первого квартала.

Акции класса "A" Berkshire с начала текущего года подорожали на 23,7%.