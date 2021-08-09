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Brent подешевела до $69,46 за баррель

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти резко снижаются в понедельник.

К 7:53 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,24, до $69,46 за баррель. В пятницу Brent подешевела на $0,59 (0,8%), до $70,70 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $1,29 (1,89%), до $66,99 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,81 (1,2%), до $68,28 за баррель.

По итогам предыдущей недели цены продемонстрировали самое существенное падение за несколько месяцев. Фьючерсы на Brent потеряли более 6%, фьючерсы на WTI - около 7%.

Давление на нефтяной рынок продолжают оказывать растущие тревоги по поводу быстрого распространения нового штамма коронавируса "дельта", которое может привести к ослаблению спроса на топливо в мире, пишет Trading Economics.

В Китае в минувшую пятницу было выявлено 125 новых случаев заражения, что стало максимальным показателем с середины января, при этом власти страны, как сообщается, вводят новые ограничения, в том числе отменяют авиарейсы, ограничивают движение общественного транспорта и услуги такси в ряде наиболее пострадавших регионов и предостерегают жителей 46 городов от путешествий.

Аналитики ANZ называют ограничения в Китае, который является вторым по величине в мире потребителем нефти, одним из основных факторов, приводящих к неопределенности в отношении прогноза спроса.

В США в выходные было выявлено более 100 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, что стало самым высоким показателем за шесть месяцев.

Чиновники из системы здравоохранения Соединенных Штатов предупредили, что рост числа заболевших, а также летальных исходов продолжит ускоряться, если темпы вакцинации не будут увеличены, передает AР.

Brent WTI Китай США коронавирус

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