Иностранные инвесторы смогут получить статус участника клиринга на Мосбирже

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Международные банки с 9 августа могут получить статус участника клиринга, что позволит их клиентам хранить обеспечение и денежные средства на счетах иностранного банка в Национальном клиринговом центре (НКЦ, входит в группу "Московская биржа"), говорится в сообщении биржи.

Нерезиденты также будут иметь доступ к сегменту денежного рынка "депозиты с ЦК", получат возможность эффективно управлять ликвидностью в российских рублях и иностранной валюте.

НКЦ также начал выступать налоговым агентом по сделкам, заключаемым на "Московской бирже" участниками клиринга - нерезидентами и их клиентами.

Новые возможности позволят международным клиентам "Московской биржи" минимизировать кредитные риски и риски контрагента и активизировать операции с российскими активами, подчеркивает биржа.

"Доля международных участников в объеме торгов на рынке акций и деривативов составляет около 50%, развитие бизнеса с ними укрепляет позиции "Мосбиржи" как центра ценообразования на российские активы и является частью нашей стратегии. Появление возможности у зарубежных финансовых институтов становиться прямыми участниками клиринга на всех рынках биржи создает условия для дальнейшего роста их операций", - заявил член правления, управляющий директор по продажам и развитию бизнеса "Московской биржи" Игорь Марич.

"Новые возможности означают, что НКЦ как квалифицированный центральный контрагент становится контрагентом по сделкам для нерезидентов, что гарантирует исполнение обязательств по сделкам. Такой сервис снизит риски участников клиринга – нерезидентов, что, в свою очередь, увеличит лимиты их операций на российском рынке", - добавил председатель правления НКЦ Эдди Астанин.