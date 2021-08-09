"Московская биржа" начала маркировать сложные финансовые инструменты

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - "Московская биржа" сообщила, что начала маркировать сложные финансовые инструменты в брокерском интерфейсе фондового рынка.

Маркировка предназначена для профессиональных посредников - банков и брокеров, которые на основе этой информации могут принимать решение о предоставлении своим клиентам доступа к соответствующим продуктам. Предполагается, что это позволит банкам и брокерам автоматизировать разграничение доступа инвесторов к инструментам в зависимости от их статуса.

Новую маркировку "сложный продукт" получат все инструменты фондового рынка "Московской биржи". В новом поле будет указана категория инструмента: доступный всем инвесторам без ограничений; для квалифицированных инвесторов; для инвесторов при условии успешного прохождения тестирования (с указанием номера теста).

Изменения в регулировании, предусматривающие ограничение доступа неквалифицированных инвесторов к сложным финансовым инструментам, вступили в силу 11 июня 2021 года. Обязательное тестирование неквалифицированных инвесторов для покупки более сложных инструментов, чем акции, облигации, ОФЗ и так далее, начнется с 1 октября 2021 года.

С 1 апреля 2022 года в перечень доступных неквалифицированным инвесторам, прошедшим тестирование, войдут все инструменты, за исключением предназначенных только для квалифицированных инвесторов.

Без тестирования неквалифицированный инвестор сможет приобрести наиболее простые и наименее рискованные инструменты: например, акции, включенные в котировальные списки, государственные ценные бумаги РФ (ОФЗ), ипотечные облигации и облигации российских эмитентов с определенным уровнем кредитного рейтинга и инвестиционные паи биржевых, открытых и интервальных паевых фондов, а также иностранные ценные бумаги, отвечающие определенным критериям (при условии раскрытия информации).

Инвесторы, приобретавшие сложные инструменты до 1 января 2020 года, смогут покупать их и дальше без ограничений.