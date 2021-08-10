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Индексы Dow Jones и S&P 500 отступили от рекордов при подешевевшей нефти

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 в понедельник снизились вслед за акциями энергетических компаний, отступив от рекордных уровней, которых они достигли в конце прошлой недели.

Давление на рынок акций США оказало падение цен на нефть, вызванное опасениями снижения спроса в Китае в связи с распространением нового штамма COVID-19 "дельта" в этой стране. Оно свидетельствует о беспокойстве инвесторов относительно пандемии и темпов экономического подъема, пишет The Wall Street Journal.

По итогам торгов в пятницу Dow Jones и S&P 500 обновили рекордные максимумы после выхода статданных по рынку труда США, которые превзошли ожидания аналитиков.

Количество рабочих мест в экономике США в июле увеличилось на 943 тысячи, максимальными темпами за 11 месяцев, свидетельствуют данные министерства труда. Безработица в стране в прошлом месяце упала до 5,4%, минимального уровня с марта 2020 года, по сравнению с 5,9% в июне. Эксперты в среднем ожидали роста количества рабочих мест в июле на 870 тысяч и снижения безработицы до 5,7%.

Эти данные позволили ненадолго ослабить опасения, связанные с ростом числа случаев заражения COVID-19, отмечает MarketWatch. Но в понедельник тревожные настроения вернулись на рынки.

Цены на нефть продолжили снижаться в понедельник после сокращения по итогам прошлой недели, падение котировок достигало в ходе торгов более 4%, однако к концу сессии замедлилось до 2,4-2,6%.

Акции Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели по итогам торгов на 1,1% и 1,7% соответственно. Цена бумаг Diamondback Energy Inc. упала на 3,5%.

В США в выходные было выявлено более 100 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, что стало самым высоким показателем за шесть месяцев.

Чиновники из системы здравоохранения Соединенных Штатов предупредили, что рост числа заболевших, а также летальных исходов продолжит ускоряться, если темпы вакцинации не будут повышены, пишет Associated Press.

Котировки акций Tyson Foods Inc. в понедельник подскочили на 8,7%. Американский производитель продуктов питания получил скорректированную прибыль и выручку в третьем финансовом квартале выше ожиданий аналитиков, чистая прибыль компании выросла на 42%.

Акции Hertz Global Holdings Inc. подорожали на 1,9%. Американская компания, занимающаяся прокатом автомобилей, во втором квартале сократила чистый убыток и зафиксировала рост выручки более чем вдвое. Hertz сообщила, что планирует вернуть себе листинг на крупной фондовой бирже до конца текущего года.

Цена бумаг Dish Network Corp. повысилась на 0,7%. Оператор платного телевидения получил во втором квартале чистую прибыль и выручку выше прогнозов аналитиков.

Бумаги Berkshire Hathaway Inc. прибавили в цене 0,4%. Инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета увеличила чистую прибыль во втором квартале на 6,8% благодаря сильным результатам подразделения, объединяющего промышленные активы компании.

Акции Sanderson Farms Inc. подскочили на 7,4%. Американский производитель мяса птицы подтвердил сделку о продаже бизнеса совместному предприятию Cargill Inc. и Continental Grain Co. за $4,5 млрд. Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что компании близки к заключению соглашения.

Рыночная стоимость DraftKings Inc. увеличилась на 1,5%. Американская букмекерская компания заключила соглашение о покупке Golden Nugget Online Gaming Inc. в рамках сделки, которая оценивается примерно в $1,56 млрд. Акции Golden Nugget взлетели на 50,8%.

Котировки акций American National Group Inc. выросли на 8,8%. Международная страховая компания Brookfield Reinsurance Partners Ltd., принадлежащая канадскому инвестиционному фонду Brookfield Asset Management, договорилась о приобретении американского страховщика за $5,1 млрд.

Капитализация Uber Technologies Inc. уменьшилась на 2,3%. Компания намерена разместить облигации на сумму $1,5 млрд, чтобы привлечь средства для финансирования покупки американской Transplace.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка снизился на 106,66 пункта (0,3%) и составил 35101,85 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 4,17 пункта (0,09%), опустившись до 4432,35 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 24,42 пункта (0,16%) и составил 14860,18 пункта.

США S&P 500 Dow Jones

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