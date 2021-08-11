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Козак договорился в Молдавии о снятии ограничений во взаимной торговле

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Россия готова помочь Молдавии на взаимовыгодной основе.

"Россия готова помогать Молдавии, но на взаимовыгодной основе не в ущерб интересов РФ. После того, как сформировалось новое правительство Молдавии и наступил элемент стабильности, мы договорились поговорить о вопросах двусторонней повестки. Разговор был очень конструктивным и доброжелательным. РФ уважает выбор молдавского народа и готова сотрудничать с новыми властями", - заявил Козак в заявлении для прессы.

По его словам, "теперь ожидается начало диалога на межведомственном уровне по всем проблемам, которые вызывают озабоченность у Молдавии и России". "Мы коснулись широкого спектра таких проблем: вопрос урегулирования приднестровской проблемы, вопрос утилизации боевых припасов, сотрудничество по беспошлинным поставкам молдавских товаров на российский рынок. Договорились сотрудничать по взаимной торговле, снять те ограничения, которые возникли. А также договорились об ответных шагах с российской стороны по поводу поставок молдавской сельхозпродукции на российский рынок", - сказал Козак.

Он также отметил, что обсуждался и вопрос подписания нового договора на поставку российского газа, так как договор "Газпрома" с "Молдова-газ" истекает осенью. "Проблема газовая, которая существует. Здесь необходим диалог, принять взаимовыгодные решения. Никто никому не должен делать подарки, но никто никого не должен ущемлять", - подчеркнул Козак.

Отвечая на вопрос о возможной встрече президентов двух стран, Козак сказал, что, "если мы по всем перечисленным вопросам на рабочем уровне достигнем предварительного согласия, то встреча обязательно состоится".

Дмитрий Козак РФ Молдавия

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