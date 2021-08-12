Brent подорожала до $71,46 за баррель

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти незначительно растут на торгах четверга после подъема более чем на 1% по итогам предыдущей сессии.

К 8:09 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,02 (0,03%), до $71,46 за баррель. В среду Brent подорожала на $0,81 (1,15%), до $71,44 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,03 (0,04%), до $69,28 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,96 (1,41%) - до $69,25 за баррель.

Трейдеры в четверг ждут публикации ежемесячных отчетов ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку нефти.

США довели до сведения ОПЕК свою позицию о необходимости отказаться от добычи сырья в сокращенном масштабе, имевшей место ранее на фоне пандемии COVID-19, сказал в среду президент Джо Байден. "Мы дали ясно понять ОПЕК - главным странам-экспортерам нефти в мире, что сокращению производства, проведенному во время пандемии, следует дать обратный ход в условиях восстановления глобальной экономики, чтобы снизить цены для потребителей", - сказал он.

Согласно оценкам Байдена, на данный момент цены на бензин ниже, чем в начале этого десятилетия, но их уровень в целом достаточно высокий для населения.

Ранее телеканал CNBC сообщал, что Белый дом обращался к ОПЕК+ с призывом увеличить добычу нефти для борьбы против роста цен на топливо и стимулирования роста экономики, пострадавшей от последствий пандемии коронавируса. По данным CNBC, на этой неделе сотрудники администрации Байдена контактировали с рядом стран ОПЕК+ по данному вопросу.

Как сообщалось, страны коалиции в условиях роста спроса с 1 августа начали увеличивать добычу нефти: с 1 августа производство увеличено на 400 тысяч б/с.

Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 448 тысяч баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение на 600 тысяч баррелей.

Резервы бензина в США упали на 1,4 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 1,77 баррелей, сообщило Минэнерго. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 600 тысяч баррелей.