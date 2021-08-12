Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 07:21Заразились
на 11.08В России 6 512 859+21 571В мире 204 688 069+665 762

Brent подорожала до $71,46 за баррель

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти незначительно растут на торгах четверга после подъема более чем на 1% по итогам предыдущей сессии.

К 8:09 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,02 (0,03%), до $71,46 за баррель. В среду Brent подорожала на $0,81 (1,15%), до $71,44 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,03 (0,04%), до $69,28 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,96 (1,41%) - до $69,25 за баррель.

Трейдеры в четверг ждут публикации ежемесячных отчетов ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку нефти.

США довели до сведения ОПЕК свою позицию о необходимости отказаться от добычи сырья в сокращенном масштабе, имевшей место ранее на фоне пандемии COVID-19, сказал в среду президент Джо Байден. "Мы дали ясно понять ОПЕК - главным странам-экспортерам нефти в мире, что сокращению производства, проведенному во время пандемии, следует дать обратный ход в условиях восстановления глобальной экономики, чтобы снизить цены для потребителей", - сказал он.

Согласно оценкам Байдена, на данный момент цены на бензин ниже, чем в начале этого десятилетия, но их уровень в целом достаточно высокий для населения.

Ранее телеканал CNBC сообщал, что Белый дом обращался к ОПЕК+ с призывом увеличить добычу нефти для борьбы против роста цен на топливо и стимулирования роста экономики, пострадавшей от последствий пандемии коронавируса. По данным CNBC, на этой неделе сотрудники администрации Байдена контактировали с рядом стран ОПЕК+ по данному вопросу.

Как сообщалось, страны коалиции в условиях роста спроса с 1 августа начали увеличивать добычу нефти: с 1 августа производство увеличено на 400 тысяч б/с.

Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 448 тысяч баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение на 600 тысяч баррелей.

Резервы бензина в США упали на 1,4 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 1,77 баррелей, сообщило Минэнерго. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 600 тысяч баррелей.

Brent WTI ОПЕК США коронавируc Джо Байден

Новости по теме

Новости

Козак договорился в Молдавии о снятии ограничений во взаимной торговле

Козак договорился в Молдавии о снятии ограничений во взаимной торговле

Нефть черноморского разлива. Обобщение

Нефть черноморского разлива. Обобщение

Цена газа в Европе достигла $555/тыс. куб. м на фоне сокращения поставок из России

Цена газа в Европе достигла $555/тыс. куб. м на фоне сокращения поставок из России

Исследование показало, что магистры в РФ зарабатывают больше бакалавров

Исследование показало, что магистры в РФ зарабатывают больше бакалавров

Разработчик антивирусов NortonLifeLock купит Avast за $8,1-8,6 млрд

Поток газа по "Ямалу-Европе" упал в полтора раза к уровню вторника

Поток газа по "Ямалу-Европе" упал в полтора раза к уровню вторника

Рубль в среду утром стабилен к доллару и евро

Рубль в среду утром стабилен к доллару и евро
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');