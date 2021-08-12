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ВВП Великобритании во II квартале вырос на 4,8%

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Экономика Великобритании во втором квартале 2021 года увеличилась на 4,8% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления (ONS).

В годовом измерении ВВП Британии взлетел на 22,2%.

Аналитики прогнозировали повышение на 4,8% в поквартальном выражении и на 22,1% - в годовом, сообщает Trading Economics.

В первом квартале 2020 года экономика Великобритании снизилась на 1,6% в поквартальном выражении и на 6,1% - в годовом.

Госрасходы выросли на 6,1% во втором квартале, потребительские расходы увеличились на 7,3%. В то же время объем капвложений бизнеса сократился на 0,5%.

Кроме того, ONS сообщило, что промышленное производство в стране в июне 2021 года снизилось на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом выражении оно увеличилось на 8,3%. Аналитики ожидали повышения первого показателя на 0,3%, второго - на 9,4%.

Великобритания ONS

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