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Оплатить восстановление памятника Гагарину готов сахалинский бизнес

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Сахалинский губернатор Валерий Лимаренко направил в Невельск комиссию, которая решит судьбу выброшенного барельефа Юрия Гагарина и найдет ему новое место. Уже идут поиски подрядчика, который займется реставрацией, и местный бизнес готов помочь оплатить эти работы, сообщил глава региона через пресс-службу.

"Несколько сахалинских предпринимателей выразили желание помочь с финансированием этих работ", - отметил Лимаренко.

Он добавил, что для барельефа подобрали несколько адресов в центре Невельского, в том числе напротив Невельского историко-краеведческого музея.

Губернатор напомнил, что барельеф разрушался на протяжении долгих лет. Сначала его очистят и подготовят к реставрации.

"После детального обследования станет ясно, полное или частичное восстановление требуется барельефу и сколько времени на это потребуется", - Лимаренко.

По его поручению в Невельск выехали специалисты регионального министерства культуры и архивного дела, а также градостроительного центра Сахалинской области. Районной администрации Лимаренко поручил заняться "поиском и подготовкой площадки, достойной памяти первого космонавта".

Глава региона потребовал в кратчайшие сроки отреставрировать барельеф Гагарина и разместить его в центре Невельска.

Стела с барельефным портретом Гагарина стояла недалеко от въезда в город, туда ее привезли из бывшего пионерлагеря. В октябре 2020 года горожане обсуждали с мэром установку стелы в одном из скверов.

Однако недавно в соцсетях появились фотографии барельефа, который обнаружили в куче мусора на берегу моря. Находка вызвала волну негодования в комментариях.

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин потребовал от властей Сахалина восстановить памятник.

Сахалин Валерий Лимаренко Юрий Гагарин Невельск

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