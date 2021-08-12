Оплатить восстановление памятника Гагарину готов сахалинский бизнес
Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Сахалинский губернатор Валерий Лимаренко направил в Невельск комиссию, которая решит судьбу выброшенного барельефа Юрия Гагарина и найдет ему новое место. Уже идут поиски подрядчика, который займется реставрацией, и местный бизнес готов помочь оплатить эти работы, сообщил глава региона через пресс-службу.
"Несколько сахалинских предпринимателей выразили желание помочь с финансированием этих работ", - отметил Лимаренко.
Он добавил, что для барельефа подобрали несколько адресов в центре Невельского, в том числе напротив Невельского историко-краеведческого музея.
Губернатор напомнил, что барельеф разрушался на протяжении долгих лет. Сначала его очистят и подготовят к реставрации.
"После детального обследования станет ясно, полное или частичное восстановление требуется барельефу и сколько времени на это потребуется", - Лимаренко.
По его поручению в Невельск выехали специалисты регионального министерства культуры и архивного дела, а также градостроительного центра Сахалинской области. Районной администрации Лимаренко поручил заняться "поиском и подготовкой площадки, достойной памяти первого космонавта".
Глава региона потребовал в кратчайшие сроки отреставрировать барельеф Гагарина и разместить его в центре Невельска.
Стела с барельефным портретом Гагарина стояла недалеко от въезда в город, туда ее привезли из бывшего пионерлагеря. В октябре 2020 года горожане обсуждали с мэром установку стелы в одном из скверов.
Однако недавно в соцсетях появились фотографии барельефа, который обнаружили в куче мусора на берегу моря. Находка вызвала волну негодования в комментариях.
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин потребовал от властей Сахалина восстановить памятник.