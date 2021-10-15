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Найденный в мусоре барельеф Гагарина восстановили в сахалинском Невельске

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Отреставрированный барельеф Юрия Гагарина, найденный летом в куче мусора на берегу моря, торжественно открыли в центре города Невельска (Сахалин) после реставрации, сообщается на странице администрации Невельского городского округа в инстаграме.

"Во время проведения реставрации родилась идея рядом с Невельским историко-краеведческим музеем создать экспозицию под открытым небом, барельеф Юрия Алексеевича Гагарина станет первым ее экспонатом", - приводятся слова мэра городского округа Алексея Шабельника.

Как сообщалось, стела с барельефом летчика-космонавта СССР Ю.А.Гагарина была установлена в городе Невельске по ул.Советской в 1971 году к десятой годовщине полета человека в космос. В 1978 году стелу отреставрировали силами жителей города и установили на въезде в город Невельск, где она простояла до тех пор, пока не оказалась в куче мусора на берегу моря. Выброшенный барельеф в начале августа обнаружили местные жители, выложив в соцсети фотографии с гневными комментариями. Несколько сахалинских предпринимателей выразили желание помочь с финансированием этих работ.

Прокуратура региона возбудила административное дело о самоуправстве (ст.19.1 КоАП РФ) в отношении вице-мэра Невельского городского округа, по распоряжению которого барельеф первого космонавта был выброшен. Следователи возбудили уголовное дело об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия (ч.1 ст.243 УК РФ).

Сахалин Невельск

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