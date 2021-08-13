Индексы Dow Jones и S&P 500 обновили рекорды после статданных

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Фондовый рынок США вырос по итогам торгов в четверг, при этом индексы Dow Jones и S&P 500 достигли новых рекордных уровней закрытия третью сессию подряд.

Инвесторы изучают статданные, пытаясь понять, как они повлияют на планы Федеральной резервной системы (ФРС) по сворачиванию выкупа активов, пишет MarketWatch.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 12 тысяч - до 375 тысяч человек, сообщается в отчете министерства труда США. Это минимальный уровень с конца июня. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 387 тысяч, а не 385 тысяч, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения до 375 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, свидетельствуют данные Trading Economics.

Между тем цены производителей в США (индекс PPI) в июле подскочили на 7,8% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют данные министерства труда страны. Это максимальные темпы роста с начала расчета показателя в ноябре 2010 года. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительный подъем - на 7,3%, сообщает Trading Economics.

Относительно июня текущего года индекс PPI поднялся на 1%. Консенсус-прогноз экспертов предполагал рост на 0,6%.

В последние месяцы представители Федрезерва все чаще высказываются в пользу того, чтобы регулятор начал сворачивать стимулирующие меры, введенные для поддержки экономики на фоне пандемии коронавируса.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити Эстер Джордж полагает, что ФРС добилась достаточного прогресса в реализации своих целей по ускорению роста экономики и занятости для завершения программы ежемесячного выкупа Treasuries и ипотечных ценных бумаг объемом $120 млрд.

"Процесс восстановления идет, и за ним должен последовать переход от чрезвычайных мер денежно-кредитной политики к более нейтральным", - сказала Джордж в ходе выступления в Национальной ассоциации экономики бизнеса.

Американский ЦБ может начать сворачивать меры стимулирования экономики США к концу этого года, учитывая силу экономического восстановления, считает глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли.

В интервью газете Financial Times Дейли выразила уверенность в том, что существенный рост экономической активности домохозяйств и предприятий продолжится на фоне возвращения людей на рабочие места и сохранения высоких потребительских расходов, что создаст условия для корректировки денежно-кредитной политики в ближайшие месяцы.

Глава ФРБ Далласа Роберт Каплан сказал, что Федрезерв должен начать сокращать темпы выкупа активов к октябрю.

"Если прогресс в экономике продолжится, как я ожидаю, мы будем соответствовать критериям на сентябрьском заседании", - сказал он. По его словам, он поддержит заявление о том, что ФРС должен начать сокращать выкуп активов в следующем месяце.

Акции eBay Inc. подорожали на 1,3% на торгах в четверг. Крупнейший в мире интернет-аукцион во втором квартале текущего года получил прибыль и выручку выше ожиданий аналитиков, но сообщил о снижении числа активных покупателей, при этом прогноз выручки на текущий квартал не оправдал ожиданий экспертов.

Цена бумаг американской Palantir Technologies Inc. подскочила на 11,4%. Поставщик решений для работы с большими данными увеличил выручку во втором квартале 2021 года на 49% благодаря существенному росту доходов от коммерческих заказов в США.

Котировки торгующихся в США акций Nio Inc. снизились на 3,4%. Китайский производитель электромобилей по итогам второго квартала сократил чистый убыток на 45,4%, при этом скорректированный показатель оказался лучше прогноза.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка вырос на 14,88 пункта (0,04%) и составил рекордные 35499,85 пункта.

Standard & Poor's 500 набрал 13,13 пункта (0,3%), поднявшись до рекордных 4460,83 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 51,13 пункта (0,35%) и составил 14816,26 пункта.