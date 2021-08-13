Рубль на старте торгов стабилен к доллару и евро

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" в пятницу утром незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых триггеров к движению.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,54-73,6 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,5925 руб./$1 (без изменений к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 86,3775 руб./EUR1 (-1,25 копейка к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 0,56 копеек к уровню закрытия 12 августа, до 79,35 руб.

Доллар при этом оказался на 2,54 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 3,18 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения курса рубля к доллару и евро на старте торгов 13 августа обусловлены отсутствием новых стимулов к движению. Инвесторы избрали настороженную позицию к рисковым активам на фоне выхода новых статданных по росту инфляции в США, которые считаются важным сигналом в отношении перспектив денежно-кредитной политики.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:02 мск составила $70,93 за баррель, что на 0,53% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $68,66 за баррель, что на 0,62% выше уровня на закрытие рынка 12 августа.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 прибавляет 0,06%, китайский CSI 300 теряет 0,64%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 находится вблизи уровня закрытия предыдущего дня.

Американский фондовый рынок вырос по итогам торгов в четверг, при этом индексы Dow Jones и S&P 500 достигли новых рекордных уровней закрытия третью сессию подряд. Инвесторы продолжают изучать статданные, пытаясь понять, как они повлияют на планы Федеральной резервной системы (ФРС) по сворачиванию выкупа активов.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 12 тысяч - до 375 тысяч человек. Это минимальный уровень с конца июня. Между тем цены производителей в США (индекс PPI) в июле подскочили на 7,8% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют данные министерства труда страны. Это максимальные темпы роста с начала расчета показателя в ноябре 2010 года. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительный подъем - на 7,3%